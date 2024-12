Ein leichter Regentag erwartet uns am 11. Dezember 2024 in Cala Millor, einer beliebten Feriendestination auf der wunderschönen Insel Mallorca. Die Wolkendecke wird mit 30% ein eher bewölktes Bild zeichnen und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt beträchtliche 62%. Doch trotz des bevorstehenden Niederschlags kontrolleieren angenehm milde Temperaturen und eine ruhige Brise das heutige Wetter.

Temperaturangaben: Leichte Schwankungen während des Tages

Die Temperaturen für den heutigen Tag in Cala Millor zeigen leichte Schwankungen. Ein Minimum von 9,24ºC wird erwartet, während das Thermometer im besten Fall auf 12,78ºC klettern könnte. Am Morgen sollten wir uns auf etwa 9,42ºC einstellen, tagsüber wird mit 12,12ºC die höchste Temperatur erreicht. Am Nachmittag kühlt es sich leicht auf 11,53ºC ab, und selbst in der Nacht bleibt es mit 11,96ºC verhältnismäßig mild.

Gefühlte Temperaturen: Eine angenehme Frische

Trotz des Regens und der Wolken über uns, bleibt die gefühlte Temperatur angenehm. Morgens fühlt es sich an wie 9,42ºC und tagsüber steigt das gefühlte Temperaturmaximum auf 11,16ºC. Am Nachmittag werden wir eine gefühlte Temperatur von 10,57ºC haben, und in der Nacht wird es sich wie 10,96ºC anfühlen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Leichte Brise und angenehme Bedingungen

Mit einem Atmosphärendruck von 1019 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 68% erwartet uns heute ein recht typischer Wintertag. Was den Wind angeht, so stellt uns die Natur eine leichte Brise mit einer Geschwindigkeit von 2,64 m/s in Richtung 23º zur Verfügung. Vereinzelte Böen können jedoch Geschwindigkeiten von bis zu 3,54 m/s erreichen. Aber lassen Sie sich davon nicht abschrecken, packen Sie einfach Ihre Regenjacke ein und genießen Sie den Tag in Cala Millor.