Seien Sie bereit für einen kristallklaren Himmel und frische Temperaturen in Santa Ponsa, einem der charmantesten Orte auf Mallorca, am 11. Dezember 2024. Mit minimalen erwarteten Temperaturen von 8.92ºC am Morgen und einem Höchstwert von 13.75ºC sorgt das milde Dezemberwetter für eine angenehme Atmosphäre in der mediterranen Idylle.

Temperaturen durch den Tag Beginnen Sie Ihren Tag mit einer Anfangstemperatur von 8.92ºC. Wenn Sie am Strand spazieren gehen oder die faszinierenden Landschaften erkunden möchten, erreicht das Thermometer gegen Mittag angenehme 12.64ºC. Den Nachmittag verbringen Sie mit milden 11.58ºC, bevor die Nacht mit einer Temperatur von 10.64ºC hereinbricht - bequem für einen entspannten Abendspaziergang. Gefühlte Temperaturen Die für den menschlichen Körper gefühlten Temperaturen, die oft durch Feuchtigkeit und Wind beeinflusst werden, liegen leicht unter den absoluten Werten. Sie können erwarten, dass es früh morgens etwa 8.01ºC fühlt, während es tagsüber auf 11.55ºC steigt. Am Nachmittag wird das Gefühl von 10.62ºC aufrecht erhalten, um nachts auf 9.74ºC zu fallen. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Die Wetterbedingungen in Santa Ponsa zeichnen sich auch durch einen stabilen Atmosphärendruck von 1020 hPa und eine moderate Luftfeuchtigkeit von 61% aus. Die sanften Brisen, die Santa Ponsa durchwehen, bewegen sich mit einer Geschwindigkeit von 4.05m/s in nordöstlicher Richtung (60º), wobei Windböen von 4.23m/s erwartet werden. Trotz der klaren Himmel, ist die Vorhersage einer 49%igen Regenwahrscheinlichkeit ein guter Anlass, einen Regenschirm zur Hand zu behalten. Insgesamt gestaltet sich das Wetter in Santa Ponsa am 11. Dezember 2024 ideal für Outdoor-Aktivitäten und das Genießen der winterlichen mallorquinischen Sonne unter einem beeindruckenden 6%igen Wolkendecke.