Die Bewohner und Besucher von Cala Rajada können sich auf eine eher graue, aber milde Wetterlage einstellen. Der heutige Wetterbericht verspricht leichten Regen über den Tag, aber die thermischen Bedingungen bleiben freundlich und mild. Lassen Sie uns einen detaillierten Blick auf die heutige Wetterprognose für Cala Rajada auf Mallorca werfen.

Temperaturen – Keine Extreme zu erwarten

Die täglichen Temperaturen in Cala Rajada zeigen ein sehr gleichmäßiges Bild. Mit einer minimalen Temperatur von 10.14ºC am kältesten Punkt und einer Höchsttemperatur von 12.93ºC in der wärmsten Phase des Tages, sind wir weit entfernt von extremen Wetterbedingungen. Im Detail wird am Morgen eine Temperatur von 10.31ºC erwartet, während dieser Wert tagsüber auf 12.33ºC ansteigt. Am Nachmittag bleibt die Temperatur nahezu konstant mit 12.25ºC und in der Nacht steigt sie sogar auf 12.93ºC.

Gefühlte Temperaturen – Kuschelwetter bleibt

Während die gefühlten Temperaturen ein wenig unter den realen Werten liegen, bleiben sie doch im sehr komfortablen Bereich. Morgens werden Sie 9.35ºC empfinden, tagsüber sind es 11.39ºC und nachmittags 11.31ºC. Die Nacht wird sich mit einer gefühlten Temperatur von 11.98ºC angenehm mild anfühlen.

Mehr als nur Temperaturen – Druck, Feuchtigkeit und Wind

Abgerundet wird das Wetterbild in Cala Rajada durch weitere meteorologische Faktoren. Mit einem atmosphärischen Druck von 1019 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 68% ist das Wetter äußerst stabil und es sind keine größeren Veränderungen zu erwarten. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 3.16 m/s aus 104º und kann in Böen auf bis zu 4.28 m/s ansteigen. Beachten Sie, dass die Wolkendecke bei 27% liegt und die Regenwahrscheinlichkeit bei 92% liegt, was den für heute vorhergesagten leichten Regen erklärt.

Obwohl es heute in Cala Rajada leicht regnen mag, wird das Wetter insgesamt als mild und komfortabel eingestuft. Ziehen Sie also Ihre Jacke an und genießen Sie die frische Luft!