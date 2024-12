Ein grauer Morgen zieht über die idyllische Stadt Sóller auf Mallorca heran. Der 13. Dezember 2024 ist geprägt von leichtem Regen und milden Temperaturen. Die Wolkendecke liegt bei 77% und die Regenwahrscheinlichkeit bei 76%, sodass Regenschirme und Regenmäntel unser ständiger Begleiter sein werden. Doch trotzt Sóller der Kälte mit Temperaturen, die tagsüber auf bis zu 14,75°C klettern.

Temperaturen im Detail

Erwartet wird ein Wintertag, wie wir ihn auf den Balearischen Inseln kennen: Die minimale Temperatur liegt bei 9,7ºC und die maximale bei 14,75ºC. Der Morgen wird kühl mit ca. 9,76ºC beginnen, aber im Laufe des Tages auf angenehme 14,61ºC ansteigen. Der Nachmittag kühlt sich auf 10,79ºC ab und die Nacht zeigt ein Thermometer von 10,34ºC.

Gefühlte Temperaturen

Wie immer spielen die gefühlten Temperaturen eine entscheidende Rolle dafür, wie wir das Wetter tatsächlich empfinden. Morgen werden wir beim Aufwachen 9,76ºC fühlen. Tagsüber, wenn die maximale Temperatur erreicht wird, wird es sich eher wie 13,88ºC anfühlen. Der Nachmittag wird sich ein wenig frischer anfühlen, mit gefühlten 10,2ºC. Und in der Nacht wird es sich wie 9,68ºC anfühlen. Also, zieht euch warm an!

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Was die atmosphärischen Bedingungen betrifft, so können wir einen Atmosphärendruck von 1022 hPa und eine relative Luftfeuchtigkeit von 67% erwarten. Der Wind wird aus Richtung 252º wehen, mit einer Geschwindigkeit von 3,47m/s und Böen, die bis zu 4,17m/s erreichen können. Dies könnte den leichten Regen zu feinen Sprühregen machen, also Vorsicht bei Spaziergängen oder Radtouren.

Wir wünschen allen Einwohnern und Besuchern von Sóller einen angenehmen Tag, trotzt dem Wetter und erinnert euch daran, dass nach jedem Regen die Sonne scheint!