Am 13. Dezember 2024 erwartet uns in der malerischen Stadt Cala Millor, Mallorca, ein Wetter mit leichtem Regen und Temperaturschwankungen, die für eine interessante Wetterzeit in diesem touristischen Paradies sorgen. Die minimal erwartete Temperatur wird bei 11.1°C liegen, wobei das Thermometer am Tageshöhepunkt bis zu 15.28°C ansteigen wird. Ein genauerer Blick auf die erwarteten Temperaturen und Wetterbedingungen während des Tages folgt nun.

Temperaturverlauf in Cala Millor am 13. Dezember

Am Morgen wird es mit 11.9°C anfangen, tagsüber wird die Temperatur auf 13.88°C ansteigen, während sie am Nachmittag wieder etwas auf 12.97°C sinkt. Die Nacht bringt eine leichte Abkühlung mit Mindesttemperaturen von 11.1°C. Die Temperaturen ziehen also insgesamt eine milde Linie für eine Winterperiode.

Gefühlte Temperaturen in Cala Millor am 13. Dezember

Betrachten wir nun die gefühlten Temperaturen, ergibt sich morgens eine Temperatur von 11.13°C, während es tagsüber mit 12.99°C etwas ansteigen wird. Am Nachmittag erwarten wir eine gefühlte Temperatur von 12.23°C, die nachts auf 10.33°C abfällt. Die gefühlten Temperaturen stimmen weitgehend mit den tatsächlich gemessenen Werten überein, was auf einen verhältnismäßig feuchten Tag mit milder Kälte in Cala Millor hindeutet.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind in Cala Millor am 13. Dezember

Der Wettersituation hinzu kommt ein Atmosphärendruck von 1022 hPa und eine prognostizierte Luftfeuchtigkeit von 64%. Der Luftdruck ist in der Norm, während eine mittlere Luftfeuchtigkeit einen teilweise feuchten Tag ankündigt. Dazu ist ein leichter Wind mit einer Geschwindigkeit von 3.78 m/s aus Richtung 246º zu erwarten, der Böen mit bis zu 5.47 m/s aufweisen wird. Die Wetterbedingungen sind daher insgesamt als eher wechselhaft zu betrachten. Der Himmel wird mit einer Wolkendecke von 74% überwiegend bedeckt sein und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 100%, weshalb mit gelegentlichen Niederschlägen zu rechnen ist.

Der 13. Dezember 2024 kündigt also einen bewölkten Tag mit leichtem Regen in Cala Millor an, der trotz des potenziellen Niederschlags die Schönheit dieser mediterranen Oase keineswegs trüben wird.