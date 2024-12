In Port d'Andratx erwartet uns am 13. Dezember ein Tag mit leichtem Regen und einer Wolkendecke von 73%. Mit einer Regenwahrscheinlichkeit von 100% sollten die Bewohner auf jeden Fall ein Regenschirm zur Hand haben. Die Temperaturen bewegen sich durchgehend im moderaten Bereich, sodass trotz des Regens ein vergleichsweise angenehmes Wetter herrschen wird.

Übersicht über die Temperaturen

Die Voraussagen deuten auf minimale Temperaturen von 13.54ºC und maximale von 15.16ºC hin. Uns erwartet ein frischer Morgen mit 13.77ºC, während die Temperatur tagsüber auf bis zu 14.89ºC ansteigt. Am Nachmittag kühlt es sich leicht auf 14.59ºC ab und in der Nacht werden wir angenehme 14.36ºC erleben.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlten Temperaturen liegen trotz der regnerischen Bedingungen noch relativ nah an den tatsächlichen Temperaturen. Morgens können wir ein wärmendes Gefühl von etwa 13ºC erwarten, tagsüber steigt das thermische Empfinden auf 14.26ºC. Am Nachmittag fühlt es sich mit 13.96ºC ein Stück kühler an und die Nacht bringt ein angenehmes Gefühl von 13.63ºC mit sich.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der Atmosphärendruck bleibt mit 1023 hPa stabil und die Luftfeuchtigkeit beträgt beachtliche 70%. Ein eher mäßiger Wind mit einer Geschwindigkeit von 5.01m/s aus Richtung 261º wird durch gelegentliche Böen von bis zu 5.3m/s ergänzt. Es ist also perfektes Wetter, um den Regenschirm festzuhalten und sich in eine winddichte Jacke zu hüllen.