Liebe Wetterbegeisterte, wir begleiten Sie heute mit einer aktuellen Prognose für Santa Ponsa auf der Insel Mallorca. Gemäß den verfügbaren Daten weist Santa Ponsa heute einen gemäßigten Tag mit leichtem Regen auf. Die Temperaturspanne liegt zwischen mäßigen 11,73ºC und relativ milden 15,03ºC. Am Morgen, Tag, Nachmittag und Nacht sind jeweils 11,73ºC, 14,86ºC, 13,32ºC und 12,77ºC zu erwarten.

Temperaturen im Detail

Obwohl der Wintertag in Santa Ponsa mit mäßigen 11,73ºC beginnt, erhöht sich die Temperatur im Tagesverlauf auf fast 15ºC. Die Tiefsttemperaturen für heute liegen bei 11,73ºC am Morgen. Der Tag erwartet Höchsttemperaturen von 14,86ºC. Am Nachmittag und in der Nacht kühlt es sich auf 13,32ºC und 12,77ºC ab.

Gefühlte Temperaturen

Doch wie empfinden wir diese Temperaturen? Das thermische Gefühl in Santa Ponsa wird heute Morgen bei etwas kühlen 10.92ºC liegen, während es sich am Tag auf 14.15ºC erwärmt. Für den Nachmittag und die Nacht sind 12,67ºC und 12,03ºC zu erwarten. Die gefühlten Temperaturen zeigen ein etwas kühleres Bild als die tatsächlichen Werte. Passt also eure Kleidung entsprechend an, liebe Leser!

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Aber das Wetter ist mehr als nur Temperatur. Wir haben ebenfalls den atmosphärischen Druck von 1023 hPa, eine Luftfeuchtigkeitsrate von 67% und eine Windgeschwindigkeit von 4,34 m/s aus der Richtung 258º zu berücksichtigen. Zudem erwarten wir Böen von 5,01 m/s. Die Wolkendecke beträgt heute 74% und die Regenwahrscheinlichkeit 100% - somit ist das Tragen einer Regenjacke oder das Mitnehmen eines Regenschirms heute ein Muss!