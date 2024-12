Der heutige Wetterbericht bringt Kunde vom typisch mediterranen Winterwetter in Cala Rajada. Es geht um leichten Regen, moderate Temperaturen und eine insgesamt wolkenverhangene Wetterlage. Drinnen bleiben oder den Regenschirm bereithalten sind die Leitmotive des Tages.

Temperaturverlauf

Heute zeichnet sich ein recht kühler Tag ab, der durch moderate Temperaturen geprägt ist. Die thematisierte Bandbreite pendelt zwischen 12.14ºC und 15.62ºC . Morgenfrisch startet der Tag mit etwa 12.95ºC und erreicht tagsüber ein Maximum von 14.03ºC. Der Nachmittag hält mit ca. 13.88ºC an und sinkt in der Nacht auf kühle 12.14ºC ab.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlte Temperatur, die oft vom tatsächlichen Temperaturwert abweicht, liegt morgens bei etwa 12.21ºC und erhöht sich im Laufe des Tages leicht auf 13.24ºC. Der Nachmittag bringt eine ähnliche gefühlte Temperatur von 13.15ºC, während sie in der Nacht auf etwa 11.42ºC abkühlt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck beträgt heute 1022 hPa, begleitet von einer relativen Luftfeuchtigkeit von 67%. Das weist auf möglichen Nieselregen hin. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 3.1 m/s aus Richtung 250º. Es können Böen mit bis zu 4.88 m/s auftreten, also nichts für empfindliche Schirme. Die Wolkendecke beträgt beachtliche 78% und last, but not least, bleibt die Regenwahrscheinlichkeit ganz oben bei 100%.

Abschließend, Cala Rajada zeigt heute ihr nasskaltes Wintergesicht, aber seien wir ehrlich, das ist doch auch Teil des mediterranen Charmes, oder?