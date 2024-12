Wetterbegeisterte und Touristen in Palma können sich an diesem 14. Dezember auf klaren Himmel und angenehm milde Temperaturen freuen. Mit einer herrlichen Palette von Temperaturen, die von zarten 10,06ºC bis hin zu milden 15,45ºC reichen, verspricht der Tag, die Bewohner und Besucher der Insel mit einem typischen Dezember-Klima zu erfreuen.

Temperaturverteilung im Tagesverlauf

Der Tag beginnt mit einer erfrischenden Temperatur von 10,23ºC am Morgen. Während des Tages erhitzen sich die Dinge leicht auf angenehme 15,45ºC - eine perfekte Temperatur, um einen Tag im Freien zu verbringen. Der Nachmittag sieht eine leichte Abkühlung auf 11,19ºC und die Nacht wird weiterhin mild mit Temperaturen um 10,83ºC.

Gefühlte Temperaturen: Komfort ist der Schlüssel

Die Temperaturen sind eine Sache, das thermische Gefühl eine andere. Glücklicherweise sind die gefühlten Temperaturen in Palma ebenso angenehm wie die gemessenen Werte. Morgens erwarten wir ein gefühltes Kälteempfinden von 9,48ºC, tagsüber erwärmt es sich auf gefühlte 14,59ºC. Der Nachmittag ist mit einer gefühlten Temperatur von 10,04ºC wieder kühler, während in der Nacht ein leichter Rückgang auf 9,54ºC das Gefühl von Komfort und Zufriedenheit unterstreicht.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Ergänzende Wetterelemente

Neben einer klaren Himmel und milden Temperaturen bietet der Tag weitere erfreuliche Wetternews. Der atmosphärische Druck liegt bei 1028 hPa, was bedeutet, dass das Wetter stabil bleibt. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 59%, was für eine angenehme Atmosphäre sorgt. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 5,34m/s in Richtung 328º und Böen von 7,37m/s sind zu erwarten. Die Wolkendecke beträgt nur 8%, was den klaren Himmel ergänzt, und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt lediglich 6%, was die Chance auf einen überraschenden Schauer sehr gering hält.