Der 14. Dezember 2024 auf Mallorca bleibt unvergessen: In Sóller, der Perle im Tramuntana-Gebirge, erwartet uns ein Tag mit klarem Himmel und angenehmen Temperaturen. Der ideale Tag für einen Spaziergang durch die Orangenhaine oder einen Besuch des berühmten Botanischen Gartens.

Temperaturverhältnisse für den Tag

Das Quecksilber zeigt uns freundliche Werte: Der Temperaturbereich liegt für diesen Tag zwischen 9,82ºC als Minimumtemperatur und 14,07ºC als Höchsttemperatur. Morgens starten wir mit frischen 9,89ºC, können aber um die Mittagszeit bis zu 14,07ºC erwarten. Am Nachmittag geht es etwas zurück auf 10,04ºC und in der Nacht bleibt es mit 10,94ºC relativ mild.

Thermoempfindliche Tatsachen

Während die Thermometer verschiedenste Werte anzeigen, fühlen wir uns wieder einmal daran erinnert, dass es nicht nur auf Zahlen, sondern auch auf das Gefühl ankommt. Die thermische Wahrnehmung wird morgens bei rund 9,06ºC liegen, am Tag bei 13,15, am Nachmittag bei 8,95ºC und in der Nacht freuen wir uns auf ein angenehmes 9,68ºC - perfekte Bedingungen für eine weihnachtliche Tasse heißer Schokolade!

Die Luft um uns herum

Natürlich spielen auch andere Faktoren eine Rolle in unserem Wohlbefinden. Mit einem atmosphärischen Druck von 1028 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 62% strahlt dieses Wetter eine entspannende Frische aus. Der Wind zeigt sich mit einer durchschnittlichen Windgeschwindigkeit von 5.8m/s aus Richtung 319º und in Böen kann er bis zu 10.15m/s erreichen. Die Wolkendecke ist mit 8% nahezu inexistent und die Regenwahrscheinlichkeit bleibt bei erfreulichen 0.

Wir wünschen Ihnen einen großartigen sonnigen Tag in Sóller. Bleiben Sie bei uns für weitere Wetterberichte und genießen Sie diesen strahlenden Winter-Sonntag!