Mallorca ist bekannt für sein einladendes Klima das ganze Jahr über. Auch im Dezember heißt die wunderschöne Stadt Alcúdia uns mit angenehm milden Temperaturen und klarer Wetterlage willkommen. Dieser Artikel bietet Ihnen eine detaillierte Vorschau auf das erwartete Wetter in Alcúdia am 14. Dezember 2024. Von der Morgendämmerung bis in die tiefe Nacht, erfahren Sie alles über die Temperaturen, das thermische Gefühl, den Wind sowie andere wichtige meteorologische Daten.

Temperaturen: Ein Tag der milden Abwechslung Den Tag beginnen wir mit einer gemütlichen Morgentemperatur von 11.32ºC, die bis auf 15.57ºC am Tage steigt - ideal für alle Art von Outdoor-Aktivitäten! Der Nachmittag kühlt auf 12.6ºC ab, um schließlich in den Abendstunden auf 11.24ºC zu fallen. Ein typischer Mallorca-Dezember-Tag ist eben ein Tag der milden Abwechslung. Gefühlte Temperaturen: Winteranfang mit Frühlingsgefühlen Das thermische Gefühl – wie die Temperatur unser Körper wahrnimmt – zeigt ebenfalls ein angenehmer Bild auf. Morgens fühlt es sich bei 10.54ºC schon fast frühlingshaft an. Im Laufe des Tages steigt das thermische Gefühl auf 14.67ºC und bleibt auch am Nachmittag bei gemütlichen 11.53ºC, bevor es auf nächtliche 10.2ºC absinkt. So macht Winteranfang auf der Insel Spaß! Atmosphärische Bedingungen: Klarer Himmel und leichte Brise Mit einem atmosphärischen Druck von 1028 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 57% ist der Tag optimal für alle, die die kühle, klare Luft lieben. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 6.35m/s aus Richtung 310º und bringt sporadische Böen von 6.57m/s mit sich. Ein anderer wichtiger Faktor ist die Wolkendecke: Mit 7% Bedeckung ist von einer strahlend blauen Himmel auszugehen. Und das Beste: Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 0! Alcúdia zeigt sich also von seiner schönsten Seite. Das Wetter am 14. Dezember 2024 verspricht angenehme Temperaturen, mildes thermisches Gefühl und geringe Wind- und Wolkentätigkeit, somit steht einem perfekten Wintertag auf der Insel nichts mehr im Wege!