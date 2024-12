Ziehen Sie Ihre leichte Jacke an und genießen Sie die frische Brise! In Cala Millor, einer unserer kostbaren Perlen auf Mallorca, erwartet uns heute ein Tag mit wenigen Wolken und milden Temperaturen. Mäßige Winde aus Nord-Nord-Ost werden die Atmosphäre vitalisieren. Keine Regenwolke am Himmel, also der perfekte Tag um frische Meeresluft zu atmen und die milden Temperaturen zu genießen. Aber lassen Sie uns genauer in die meteorologischen Details einsteigen.

Heutige Temperaturen Einen Tag mit so milden Temperaturen schenkt uns Cala Millor heute. Wir starten heute mit 10.13°C am Morgen und steigen auf angenehme 14.7°C im Laufe des Tages an. Der Nachmittag präsentiert sich mit mäßigen 12.18°C und die Nacht begrüßt uns mit wohligen 11.08°C. Eine milde Temperaturspanne von 10.04°C bis hin zu spitzen 15.28°C schafft einen angenehmen Tag zum Spaziergang an der Küste. Gefühlte Temperaturen Doch wie fühlt sich das Wetter denn nun wirklich an? Die gefühlten Temperaturen weichen leicht von den tatsächlichen ab. Der Morgen verspricht ein gefühltes Thermometer von 9.26°C gefolgt von mäßigen 13.95°C am Tag. Der Nachmittag präsentiert sich etwas angenehmer mit 11.12°C gefühlter Wärme. Schließlich verabschieden wir uns mit einer nächtlichen gefühlten Temperatur von 9.91°C in den Abend. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Aber das Wetter kommt nicht allein von den Temperaturen. Atmosphärischer Druck, Luftfeuchtigkeit und Wind spielen ebenfalls eine wichtige Rolle, um das perfekte Wetterpaket zu schnüren. Mit einem Druck von 1028 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 66% erhalten wir eine angenehme und frische Atmosphäre zum Atmen. Zum Schluss verleiht uns ein mäßiger Wind mit 5.73m/s aus 338° Richtung, und Böen bis zu 6.8m/s das perfekte Wettergefühl. Zusammenfassend können wir sagen, der Tag in Cala Millor präsentiert sich mit milden Temperaturen, niedriger Wolkendecke von nur 11% und null Prozent Regenwahrscheinlichkeit. Ein perfekter Tag um das hervorragende Klima von Mallorca zu genießen!