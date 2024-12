Verabschieden Sie sich von den stechenden Sonnenstrahlen des Sommers und begrüßen Sie einen kühlen aber klaren Dezembertag in Santa Ponsa. Die liebevollen Sonnenstrahlen der Wintersaison sind bereit, Ihnen am 14. Dezember 2024 ein angenehmes Klima zu bieten. Laut den neuesten Wetterprognosen dürfen wir uns auf einen Tag mit klarem Himmel, milden Temperaturen und erfrischendem Wind freuen. Ein ideales Wetter, um den Tag am Strand zu genießen oder einen Spaziergang durch die Stadt zu unternehmen und die lokalen Attraktionen zu besichtigen.

Temperaturaussichten für den Tag

Die Meteorologen prognostizieren eine eher frische Atmosphäre für den Tag. Die minimale Temperatur wird bei angenehmen 12.3ºC liegen, während das Thermometer am Nachmittag auf bis zu 15.42ºC ansteigen könnte. Der Morgen beginnt mit moderaten 12.66ºC, die Temperatur steigt auf ihren Höhepunkt von 15.38ºC am Mittag, bevor sie auf 12.8ºC am Nachmittag und schließlich auf 12.35ºC in der Nacht abkühlt.

Gefühlte Temperaturen im Laufe des Tages

Trotz der recht moderaten Temperaturen können gefühlte Temperaturen variieren. Das Thermometer mag zwar 12.66ºC anzeigen, aber der Körper mag das etwas kühler mit 11.91ºC empfinden. Ähnlich beim Höhepunkt am Mittag, das Thermometer wird 15.38ºC zeigen, aber Sie könnten es eher als angenehme 14.54ºC empfinden. Am Nachmittag und in der Nacht könnten die gefühlten Temperaturen weiter auf 11.7ºC bzw. 11.13ºC fallen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit

In Bezug auf andere meteorologische Bedingungen erwartet uns ein Tag mit einem atmosphärischen Druck von 1028 hPa und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 60%. Der Wind könnte mit einer Geschwindigkeit von 6.42m/s aus 337º wehen und könnte in Böen bis zu 7.97m/s erreichen. Trotz einer geringen Bewölkung von 10% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 21%, verspricht der Tag, trocken und angenehm zu bleiben.

Eine solche Prognose verspricht einen perfekten Tag, um das Beste aus der Wintersaison im schönen Santa Ponsa zu machen. Vergessen Sie also nicht, sich warm zu halten und den erfrischenden Winterwind zu genießen, während Sie die atemberaubenden Sehenswürdigkeiten erkunden, die diese charmante Stadt zu bieten hat.