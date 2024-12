Die kleinen weißen Wolken, die am tiefblauen Himmel von Cala Rajada schwimmen, werden die Sonnenanbeter aus ganz Mallorca begeistern. Am 14. Dezember 2024 bietet die Perle des Mittelmeers jedem, der den winterlichen Blues hinter sich lassen möchte, strahlende Aussichten. Es wird ein Tag mit klarem Himmel und milden Temperaturen erwartet, perfekt für einen erholsamen Spaziergang an der Küste.

Tagesüberblick der Temperaturen

Gemäß den neuesten Wetterdaten beginnen wir den Morgen mit erfrischenden 11ºC. Mit dem Sonnenaufgang steigt auch das Thermometer, das am Tag einen Höchstwert von rund 14.85ºC erreichen wird. Angenehme 13.33ºC am Nachmittag und eine minimale Abendtemperatur von 12.09ºC erwartet uns. Die Tiefsttemperatur wird bei ungefähr 10.92ºC liegen während das Quecksilber auf bis zu 15.05ºC am Nachmittag steigen könnte.

Gefühlte Temperaturen im Tagesverlauf

Aber das ist nicht alles, denn wie wir alle wissen, zählt mehr das thermische Gefühl als die tatsächliche Gradzahl. Am Morgen werden wir ein frisches Gefühl von etwa 10.22ºC spüren, das tagsüber auf 14.11ºC ansteigt. Am Nachmittag erwarten wir einen gemäßigten Thermometerstand von etwa 12.29ºC, während es in der Nacht auf gefühlte 11.03ºC abkühlt. Bequem, nicht wahr?

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Was den Luftdruck betrifft, so steht uns ein eher ruhiger Tag bevor mit einem Atmosphärendruck von 1028 hPa. Hinsichtlich der Luftfeuchtigkeit werden wir einen ziemlich ausgewogenen Wert haben - 66% Luftfeuchtigkeit, was sicherlich zu einem angenehmen Tag beitragen wird. Ein moderater Wind wird wehen, mit einer Geschwindigkeit von 8.64m/s aus Richtung von 324º und Böen von bis zu 8.55m/s.

Für alle, die vorhaben, unter dem klaren Himmel zu spazieren, die Sonne wird ihr Bestes geben, denn die Wolken werden kaum 6% des Himmels bedecken und die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 0. Genießen Sie also diesen schönen Tag in Cala Rajada bis zur Neige!