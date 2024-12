Guten Morgen, liebe Mallorca-Besucher und Einheimische! Der Winter hat auf unserer schönen Insel Einzug gehalten und beschert uns heute in Palma überwiegend bewölktes Wetter. Doch kein Grund zur Sorge - die Temperaturen bleiben, wie wir es auf unserer geliebten Mittelmeerinsel gewohnt sind, vergleichsweise mild. Lassen Sie uns einen genaueren Blick auf die Wetterprognose für den heutigen Tag, den 15. Dezember 2024, werfen.

Temperaturverlauf über den Tag

Mit Mindesttemperaturen von 8.87ºC und Höchstwerten von 14.01ºC bleibt es recht mild für die Jahreszeit. Morgens können wir mit um die 9.43ºC rechnen, während die Temperatur im Laufe des Tages auf 13.06ºC ansteigt. Am Nachmittag kühlt es dann auf 11.43ºC ab und in der Nacht erwartet uns eine Temperatur von 9.36ºC.

Das gefühlte Wetter

Wie Sie wissen, kann die tatsächliche Temperatur durch den Wind und die Luftfeuchtigkeit anders empfunden werden. Heute Morgen dürfte es sich eher wie 7.71ºC anfühlen, während es tagsüber zwar bis zu 12.17ºC warm wird, doch das Gefühl von 10.59ºC am Nachmittag und 8.41ºC in der Nacht liegt in der Luft.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die Atmosphäre steht unter einem Druck von etwa 1032 hPa, und die Luftfeuchtigkeit beträgt 67%. Ein mäßiger Wind weht aus 313º Richtung mit einer Geschwindigkeit von 10.17m/s, und wir können uns auf Böen von bis zu 13.91m/s einstellen. Unser Himmel ist zu 68% mit Wolken bedeckt. Doch keine Sorge - auch wenn es bewölkt ist, die Regenwahrscheinlichkeit liegt heute bei 0%.