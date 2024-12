Die charmante Gemeinde Sóller auf Mallorca wird am 15. Dezember 2024 ein eher kühles und überwiegend bewölktes Wetter erleben. Die Inselbewohner und diejenigen, die in den Wintermonaten ihren wohlverdienten Urlaub auf der beliebten Mittelmeerinsel verbringen, können sich auf eine relativ normale winterliche Witterung einstellen. Doch lassen Sie sich nicht von der bewölkten Aussicht enttäuschen, denn das Wetter auf Mallorca hat immer etwas Besonderes zu bieten.

Die Temperaturen: Kühle Eleganz

Die Temperaturen werden sich in einem Bereich von minimal 8,4ºC und maximal 13,05ºC bewegen. Morgens können Sie mit angenehmen 8,52ºC rechnen und am Tag wird das Thermometer auf etwa 12,19ºC steigen. Am Nachmittag dürfen wir uns auf moderate 10,92ºC freuen und in der Nacht wird eine eher winterliche Temperatur von 9ºC erwartet. Auch wenn das Wetter sich von seiner kühleren Seite zeigt, wird es dennoch ausreichend Gelegenheiten geben, die natürliche Schönheit von Sóller zu erkunden.

Das gefühlte Wetter: Frisch und belebend

Nicht nur die tatsächlichen, sondern auch die gefühlten Temperaturen spielen eine wichtige Rolle. Es ist geplant, dass Sie morgens ein frisches Gefühl von 7,32ºC erleben. Im Laufe des Tages wird sich dies auf 11,32ºC erhöhen. Am Nachmittag wird das thermische Gefühl bei rund 10,21ºC liegen, bevor es in der Nacht wieder auf ein Frischegefühl von 9ºC sinkt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Eine dynamische Mischung

In Sóller erwartet uns am 15. Dezember 2024 ein atmosphärischer Druck von 1032 hPa und eine relative Luftfeuchtigkeit von 71%. Der Wind wird dabei durchschnittlich mit 9,53m/s aus der Richtung 305º wehen, wobei Böen von bis zu 13,02m/s auftreten können. Eine Wolkendecke von 62% lässt den Himmel also größtenteils bewölkt erscheinen. Doch lassen Sie sich nicht täuschen - die Regenwahrscheinlichkeit ist mit nur 3% äußerst gering!

Insgesamt verspricht der 15. Dezember 2024 ein wunderbarer Tag in Sóller zu werden, unabhängig vom eher kühlen und bewölkten Wetter. Nutzen Sie also die Gelegenheit und entdecken Sie die Schönheiten dieser einzigartigen Baleareninsel. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag!