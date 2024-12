Ein typischer Wintertag erwartet uns in Alcúdia am 15. Dezember 2024. Es wird mit leichtem Regen gerechnet und die Temperaturen und Luftfeuchtigkeit sind vergleichsweise mild für die Jahreszeit. Die dichten Wolken werden am Himmel dominieren, und der Wind wird mit mäßiger Stärke aus Nordwesten wehen.

Die erwarteten Temperaturen

Die Temperaturen schwanken zwischen einer erwartenen Mindesttemperatur von 10,41ºC und einer Höchsttemperatur von 13.21ºC. Am Morgen werden die Temperaturen bei etwa 10.41ºC starten, steigen tagsüber auf rund 12.56ºC an und kühlen am Nachmittag leicht auf 12.07ºC ab. In der Nacht bleibt es mit 11.4ºC relativ mild.

Gefühlte Temperaturen an diesem Tag

Bezüglich des thermischen Gefühls, so wird es am Morgen etwas kälter als die tatsächliche Temperatur erscheinen, genauer gesagt bei etwa 9.44ºC. Tagsüber wird sie bei etwa 11.7ºC liegen, während sie am Nachmittag auf 11.24ºC und in der Nacht auf 10.61ºC abfällt. Vergessen Sie also nicht Ihre Regenjacke und Ihren warmen Pullover, um dem Wetter gewachsen zu sein.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Es wird ein hoher atmosphärischer Druck von 1032 hPa herrschen. Die Luftfeuchtigkeit liegt im Durchschnitt bei 70%, wodurch die Kälte als weniger intensiv wahrgenommen wird. Der Wind wird mäßig sein, mit einer allgemeinen Geschwindigkeit von 4,51 m/s und in Richtung 281º, also leicht nordwestlich, mit Böen von bis 4.53 m/s. Die Wolkendecke beträgt beinahe 97%, was den Tag überwiegend grau erscheinen lässt. Die Regenwahrscheinlichkeit ist mit 74% recht hoch.