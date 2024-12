Der Wetterbericht für den 15. Dezember 2024 prognostiziert in Port d'Andratx ein überwiegend bewölktes Klima mit einer milden Temperaturspanne. Die Bewohner und Besucher können sich auf einen charakteristischen Wintertag auf der wunderschönen Insel Mallorca vorbereiten. Die Tageslichtstunden werden von Wolken dominiert, aber mit null Prozent Regenwahrscheinlichkeit bleibt es ein trockener Tag.

Temperatur: Von mild bis gemäßigt

Die Temperaturen in Port d'Andratx werden im Laufe des Tages nur geringfügig schwanken. Die niedrigste erwartete Temperatur liegt bei 12.82ºC, während sie auf ein Maximum von 14.32ºC klettert. Der kälteste Punkt des Tages wird während der Nachtstunden erwartet, wenn das Thermometer auf 12.82ºC fällt. Der Tag beginnt mit morgendlichen 13.02ºC, steigt leicht auf 13.17ºC am Tag und erreicht am Nachmittag mit 13.76ºC seinen Höhepunkt.

Gefühlte Temperaturen: Bietet Komfort

Die gefühlten Temperaturen bleiben während des gesamten Tages relativ stabil, aber leicht unter den tatsächlichen Temperaturen. Am Morgen liegt das thermische Gefühl bei 12.21ºC, tagsüber bei 12.29ºC, am Nachmittag klettert es auf 12.91ºC und in der Nacht fällt es auf 12.04ºC. Die Bewohner werden ein gemäßigtes und komfortables Wetter genießen, ideal für Outdoor-Aktivitäten oder einfach nur, um die herrliche Aussicht auf Port d'Andratx zu bewundern.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Ein Blick auf weitere Parameter

Der atmosphärische Druck wird bei konstanten 1032 hPa liegen, während die Luftfeuchtigkeit 67 Prozent beträgt. Diese Bedingungen tragen zu dem allgemein angenehmen Klima des Tages bei. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 12.16m/s aus Richtung 313º und erreicht Böen von bis zu 13.75m/s. Trotz der bewölkt`en 81-prozentigen Wolkendecke bleibt die Regenwahrscheinlichkeit bei null, was den Tag trocken und angenehm macht.