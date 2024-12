Ein sanfter Hauch des Winters trifft auf die idyllische Landschaft Santanyís auf Mallorca. Ein kurzer Blick auf die Wettervorhersage für den 15. Dezember 2024 lässt einen leichten Regen erahnen, dessen Berührung mit den zarten Temperaturen von 10.2ºC bis 12.98ºC für eine verträumte Melancholie sorgt.

Moderate Temperaturen dominieren

Die morgendliche Frische begrüßt uns mit erwarteten 10.21ºC, während das Tageshoch bei angenehmen 12.48ºC liegt. Zum Nachmittag erwartet uns eine leichte Abkühlung auf 12.22ºC. Nach Sonnenuntergang sinken die Temperaturen weiter auf nachtwärmer 10.88ºC - perfekte Bedingungen für einen gemütlichen Abend mit einer Tasse Tee.

Gefühlte Temperaturen: Ein Wintermärchen

Obwohl die Quecksilbersäule moderate Zahlen zeigt, fühlt sich das Wetter doch etwas kühler an. Rechnen Sie am Morgen mit gefühlten 9.22ºC, während es am Tag auf 11.56ºC klettert. Der Nachmittag hält sich bei 11.43ºC bevor die Nacht mit 10.09ºC etwas kühler erscheint.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Eine moderate Winterbrise

Das Wetter zeigt sich von seiner ruhigen Seite. Der atmosphärische Druck hält sich stabil bei 1032 hPa, während die Luftfeuchtigkeit mit 68% für eine gewisse Frische sorgt. Hinzu gesellt sich eine sanfte Brise mit einem Wind von 9.04m/s aus Richtung 305º. Vereinzelte Böen können dabei mit Geschwindigkeiten von bis zu 13.73m/s auftreten. Trotz der hohen Wolkendecke von 67%, bleibt die Regenwahrscheinlichkeit bei moderaten 38%, was uns einen Mix aus Sonne und Wolken verspricht.

Also, genießen Sie Santanyí und seinen leichten Regen, die sanften Winter-Temperaturen und die frische Brise, während wir hier das Wetter im Auge behalten und Ihnen immer die aktuellsten Prognosen liefern.