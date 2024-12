Ihr lokaler Wetterbericht für Santa Ponsa am 15. Dezember 2024 bietet eine Wetterprognose, die ermutigend ist. Wolken werden den größten Teil des Himmels bedecken, aber mit einer Null-Prozent-Regenwahrscheinlichkeit bleibt der Dezembertag trocken. Während die Durchschnittstemperaturen im Winter auf Mallorca normalerweise mild sind, liegt der Schwerpunkt unserer heutigen Wettervorhersage auf der Temperaturverteilung sowie den begleitenden atmosphärischen Bedingungen wie Wind, Luftdruck und Luftfeuchtigkeit.

Fokus auf Temperaturen

Ziehen Sie Ihren leichten Schal an, da die Minimaltemperatur bei einer angenehmen 10.98ºC und die Maximaltemperatur bei einer milden 13.64ºC liegt. Die Temperaturen werden sich im Laufe des Tages wie folgt verändern: Am Morgen erwartet uns eine Temperatur von 11.41ºC, während es tagsüber auf 12.9ºC ansteigt. Der Nachmittag bietet eine leichte Abkühlung mit 12.77ºC, und die Temperatur sinkt in der Nacht auf 11.07ºC.

Gefühlte Temperaturen

Obwohl die Temperaturen mild sind, sollten wir uns auf das thermische Gefühl konzentrieren, da dieses oft eine genauere Darstellung unseres Komforts darstellt. Das thermische Gefühl wird morgens 10.54ºC, tagsüber 12.02ºC, nachmittags 11.88ºC und nachts 10.3ºC betragen - insgesamt eine sehr gleichmäßige Verteilung der Temperaturen über den Tag.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die heutige Wetterprognose beinhaltet auch einige wichtige zusätzliche Merkmale des Wetters. Der atmosphärische Druck wird bei 1032 hPa liegen, und die Luftfeuchtigkeit wird 68% betragen. Bei einem Nordwest-Wind flüstert der Wind mit einer Geschwindigkeit von 11.52m/s und einem Maximum von 13.74m/s durch Santa Ponsa.

So wird also unser heutiger Tag in Santa Ponsa aussehen: Eine dichte Wolkendecke über uns, aber eine freundliche, wenn auch etwas milde Atmosphäre. Bleiben Sie mit uns für weitere Wetteraktualisierungen und Anpassungen an Ihre Outdoor-Pläne auf Mallorca.