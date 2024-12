Am heutigen 16. Dezember 2024 begrüßt uns Palma de Mallorca mit wunderschönem klarem Himmel, der eine ideale Kulisse für Outdoor-Aktivitäten bietet. Die betörenden blauen Weiten des Himmels tragen zur Schönheit dieser mediterranen Perle bei, die mit angenehmen Temperaturen, moderater Luftfeuchtigkeit und einer leichten Brise das Herz eines jeden Wetterschätzers höher schlagen lässt.

Perfekte Temperaturen, um die Außenwelt zu genießen

Der Morgen beginnt mit erfrischenden 9.05°C, das Quecksilber steigt im Tagesverlauf auf angenehme 13.97°C und kühlt am Nachmittag auf rund 11°C ab, bevor es sich während der Abendstunden leicht auf 10.87°C erwärmt. Daraus ergibt sich ein Mindestwert von 8.85°C und ein Höchstwert von 14.43°C - ideale Bedingungen, um die städtische Vielfalt von Palma zu erkunden, ohne von der Hitze überwältigt oder von der Kälte abgeschreckt zu werden.

Das gefühlte Wetter hält einen in gemütlicher Behaglichkeit

Auch die gefühlten Temperaturen sind einen Blick wert: Mit 8.54°C am Morgen, 13.02°C am Tag, 10.09°C am Nachmittag und 10.08°C in der Nacht steht einem komfortablen Tag nichts im Wege. Eine gemäßigte Temperaturschwankung, gepaart mit der herrschenden Wetterbedingung eines klaren Himmels - ein Bilderbuchtag für Palma-Enthusiasten und diejenigen, die es werden wollen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Die anderen Player auf der Wetterbühne

Der atmosphärische Druck beträgt 1039 hPa, während die Luftfeuchtigkeit moderate 61% erreicht. Auf diese Weise sorgt das Wetter für freie Atemwege, sowohl für Einwohner als auch für Besucher der Stadt. Zusätzlich bringt der Wind mit einer Geschwindigkeit von 2.04m/s und Böen von 2.92m/s eine angenehme Frische in die Szenerie. Der Wind kommt dabei aus Richtung 254º - eine leichte Brise, die die Haare auflockert, ohne die Hüte zu stehlen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Palma am heutigen 16. Dezember alles bietet, was man sich von einem perfekten Wintertag wünschen kann: Einen klaren Himmel, angenehme Temperaturen, eine frische Brise und eine moderat hohe Luftfeuchtigkeit. Packen Sie Ihre Kameras und Mützen aus, es wartet ein herrlicher Tag auf Sie!