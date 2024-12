Wir begrüßen alle Bewohner und Besucher von Sóller, im Herzen der malerischen Insel Mallorca, mit der aktuellen Wettervorhersage für den 16. Dezember 2024. Bei einem klarem Himmel und angenehmen Temperaturen können Sie einen wunderbaren Tag in unserer schönen Stadt erwarten. Werfen Sie einen Blick auf unsere detaillierte Wetterprognose für einen Einblick in die atmosphärischen Bedingungen des Tages.

Temperaturspektrum

Die gemessenen Temperaturen am Morgen liegen bei erfrischenden 8.71ºC, um mittags auf ein angenehmes 13.64ºC zu steigen. Am Nachmittag werden Temperaturen von etwa 9.9ºC erwartet, bevor sie in der Nacht auf 8.79ºC abfallen. Die niedrigste Temperatur des Tages wird bei etwa 8.44ºC liegen, wobei das Maximum bei leicht wärmeren 14.25ºC liegt.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlte Temperatur, welche zusätzlich Faktoren wie Windgeschwindigkeit und Luftfeuchtigkeit berücksichtigt, liegt ebenfalls im angenehmen Bereich. Am Morgen werden Sie 8.71ºC fühlen, mittags erwärmen wir uns auf 12.7ºC, während die Nachmittagstemperaturen erneut 9.9ºC erreichen. In der Nacht können Sie mit einer gefühlten Temperatur von 8.79ºC rechnen.

Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der Atmosphärendruck für den Tag wird bei 1039 hPa liegen, und die Luftfeuchtigkeit beträgt 63 Prozent. Ein leichter Wind weht aus Richtung 261º mit einer Geschwindigkeit von 2.02m/s, wobei gelegentlich Böen von bis zu 2.03m/s auftreten können. Abschließend möchten wir anmerken, dass die Wolkendecke bei 0% liegt und die Niederschlagswahrscheinlichkeit bei 0%, was auf einen klaren Himmel hindeutet.

Wir wünschen Ihnen einen wunderbaren Tag in Sóller und empfehlen, sich immer über die aktuellen Wetterbedingungen zu informieren, um Ihren Tag perfekt zu planen.