Im Herzen Mallorcas, in der malerischen Stadt Cala Millor, erwartet uns am 16. Dezember 2024 ein Tag mit vereinzelten Wolken, gemäßigten Temperaturen und mäßigem Wind. Ob Sie vorhaben, den Tag am Meer zu verbringen oder die charmanten Straßen der Stadt zu erkunden, unser ausführlicher Wetterbericht wird Ihnen dabei helfen, Ihren Tag perfekt zu planen. Bleiben Sie dran, um Einzelheiten zum tatsächlichen und gefühlten Temperaturverlauf des Tages sowie Details zum atmosphärischen Druck, der Luftfeuchtigkeit und den Windverhältnissen zu erhalten.

Temperaturen im Tagesverlauf Der Tag in Cala Millor startet mit einer morgendlichen Temperatur von 10.32ºC, die sich im Laufe des Tages auf 12.91ºC erhöht. Am Nachmittag sinken die Temperaturen leicht auf 11.9ºC und bleiben in der Nacht bei moderaten 10.24ºC. Die minimale Temperatur für den Tag wird 10.1ºC betragen, während die Höchsttemperatur auf 13.89ºC klettern wird. Trotz der Wintermonate bleibt das Wetter also relativ mild. Die gefühlten Temperaturen Für diejenigen unter Ihnen, die planen, im Freien zu sein, ist die tatsächliche Temperatur oft nicht genug. Die "gefühlte" Temperatur - oder "Windchill" - berücksichtigt Windgeschwindigkeit und Luftfeuchtigkeit und kann oft niedriger sein als die tatsächliche Temperatur. Am Morgen wird sich die Temperatur wie 9:44ºC anfühlen. Dies steigt im Laufe des Tages auf 11.85ºC und sinkt am Nachmittag auf 10.87ºC. Bei Nacht wird es sich eher wie 9.3ºC anfühlen. Auf einen Blick: Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Ein Tag in Cala Millor wäre jedoch nicht vollständig ohne ein schönes Lüftchen. Die Windgeschwindigkeit wird etwa 3.44m/s betragen und aus der Richtung 219º kommen, mit Böen von bis zu 4.33m/s. Der atmosphärische Druck wird bei 1039 hPa liegen und die Luftfeuchtigkeit bei 61%. Für alle Wolkenliebhaber unter uns - die Wolkendecke wird etwa 13% betragen und es besteht eine geringe Regenwahrscheinlichkeit von 25%. Ob Sie nun ein Einheimischer sind oder ein Besucher in der wunderschönen Stadt Cala Millor, diese ausführlichen Wetterinformationen werden Ihnen dabei helfen, Ihren Tag bestmöglich zu planen und zu genießen. Bleiben Sie stets auf dem Laufenden mit unseren täglichen Wetterupdates.