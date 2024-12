Die wunderschöne Geographie von Santanyí auf Mallorca wird am 16. Dezember 2024 durch einen klaren Himmel und angenehme Temperaturen ergänzt. In diesem charmanten Ort wird man einen Tag atemberaubender Transparenz im Himmel und ein wettertechnisch freundliches Milieu erleben können.

Temperaturen: Eine behagliche Überraschung

Bereiten Sie sich auf überschaubare Temperaturschwankungen vor. Mit einer Minimaltemperatur von 9,98ºC und einer maximalen Temperatur von 14,05ºC, stellt der Tag eine sachte Alternative zu den sonst oft bitterkalten Dezembertagen dar. Erwarten Sie morgens 10,01ºC, während des Tages 13,49ºC, nachmittags 12,04ºC und in der Nacht 11,57ºC.

Das gefühlte Wetter: Leicht kühle Brisen

Das thermische Gefühl, vereinfacht das "gefühlte Wetter", wird sich über den Tag hinweg leicht von den tatsächlichen Temperaturen unterscheiden. Morgens werden Sie sich bei einem gefühlten Wetter von 9,08ºC auf Ihren Kaffee freuen. Tagsüber erwartet Sie ein angenehmes Gefühl von 12,49ºC, nachmittags sinkt dies leicht auf 11,1ºC und auch nachts bleibt es mit 10,82ºC sehr erträglich.

Atmosphärische Bedingungen: Wind, Druck und Feuchtigkeit

Die Wetterdetails beinhalten einen eher hohen atmosphärischen Druck von 1040 hPa. Der Luftfeuchtigkeitsprozentsatz wird bei mäßigen 61% liegen. Der Wind zeigt seine sanfte Seite, indem er mit einer mäßigen Geschwindigkeit von 3,29m/s in Richtung 241º weht, wobei er Böen von bis zu 4m/s erreichen kann. Sorgen um eine stürmische Brise sind also unangebracht.

Zwar ist Santanyí nicht für seine dicke Wolkendecke bekannt, doch auf diese wird man am genannten Tag fast vollständig verzichten können, mit einer nur 1%igen Bedeckung. Regenliebhaber werden vielleicht enttäuscht sein, da die Regenwahrscheinlichkeit lediglich bei 2% liegt. Aber diese klaren Bedingungen bieten die perfekte Gelegenheit, das pittoreske Mallorca in all seiner Pracht zu genießen.