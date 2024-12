Guten Tag an alle Wetterliebhaber und Besucher von Santa Ponsa! Wir begrüßen Sie mit der Wettervorhersage für den 16. Dezember 2024. Ein perfekter Tag erwartet Sie, mit einem klaren Himmel und angenehmen Temperaturen, ideal, um das Beste aus Ihrem Tag in unserem schönen Santa Ponsa zu machen. Werfen wir nun einen genauen Blick auf die Details unserer Vorhersage.

Temperaturen - Eine auffrischende Brise im Winter

An diesem Tag erwarten wir minimale Temperaturen von 10,73°C und maximale Temperaturen von 14,2°C. Beginnen Sie Ihren Morgen mit voraussichtlichen 10,87°C, um besser in den Tag zu starten. Die Temperaturen steigen bis Mittag auf 13,96°C und fallen am Nachmittag leicht ab auf 12,38°C. Für die Nachtschwärmer unter Ihnen, die Temperatur wird bei angenehmen 13,37°C liegen.

Gefühlte Temperaturen - Verlockende Wärme

Die gefühlten Temperaturen unterscheiden sich ein wenig von den tatsächlichen Temperaturen. Morgens werden Sie eine Temperatur von 9,94°C fühlen. Im Laufe des Tages steigt die gefühlte Temperatur auf 13°C an und am Nachmittag liegen wir bei 11,37°C. Während Ihrer ruhigen Nacht in Santa Ponsa, wird es sich anfühlen, als wären es 12,64°C.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind - Ein Hauch von Frische

Was das Klima angeht, so haben wir einen ausgezeichneten atmosphärischen Druck von 1039 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 61%. Ein sanfter Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 3,1 m/s in Richtung 234° wehen, mit Böen, die bis zu 4,56 m/s erreichen. Trotz dieses Windes haben wir eine Wolkenbedeckung von 0%, was bedeutet, dass der Himmel komplett klar sein wird. Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt ebenfalls 0%, was einen trockenen und angenehmen Tag verspricht.

Wir hoffen, dass Sie diesen perfekten Tag in Santa Ponsa in vollen Zügen genießen können. Vergessen Sie nicht, Ihre Sonnencreme mitzunehmen und sich gut zu schützen, während Sie das schöne Wetter genießen, das wir für Sie prognostiziert haben. Wir wünschen Ihnen einen wundervollen Tag in Santa Ponsa!