Wenn Sie auf der Suche nach dem Wetter in der malerischen Küstenstadt Cala Rajada auf Mallorca sind, dann sind Sie bei uns an der richtigen Adresse! Und wenn Sie den 16. Dezember 2024 in Cala Rajada verbringen möchten, dann sollten Sie sich auf etwas regnerisches Wetter einstellen, aber lassen Sie sich nicht von einem bisschen Regen die Laune verderben.

Die erwarteten Temperaturen Eine knisternde Kühle wird den Tag prägen, mit einem Temperaturbereich zwischen 11.07ºC und 14.42ºC. Der Morgen hebt an mit einer Temperatur von 11.47ºC, die mit dem Tag leicht steigt bis auf 13.11ºC. Der Nachmittag bringt eine leichte Abkühlung auf 12.74ºC und bei Eintritt der Nacht sinkt die Temperatur auf den Minimalwert von 11.07ºC zurück. Die gefühlten Temperaturen Allerdings können "reale" und "gefühlte" Temperaturen manchmal variieren. Morgens wird das Thermometer zwar 11.47ºC anzeigen, doch das Gefühl auf der Haut wird eher an 10.63ºC erinnern. Und während die tatsächliche Temperaturen am Tage auf fast 13ºC steigen wird, wird das gefühlte Thermometer sich eher bei 12.07ºC einpegeln. Ähnliches Szenario ist für den Nachmittag (11.74ºC gefühlt) und die Nacht (10.16ºC gefühlt) zu erwarten. Atmosphärischer Druck, Luftfeuchtigkeit und Wind Ein atmosphärischer Druck von 1039 hPa und eine eher gemäßigte Luftfeuchtigkeit von 61% werden diesen Tag prägen. Zusätzlich kommt ein mäßiger Wind von 4.01m/s aus der Richtung 222º ins Spiel, der in Böen sogar eine Geschwindigkeit von 5.38m/s erreichen kann. Und obwohl die Wolkendecke lediglich bei 21% liegt, ist die Wahrscheinlichkeit für leichten Regen mit 49% recht hoch. Darum raten wir Ihnen, in Cala Rajada am 16. Dezember 2024 den Regenschirm nicht zu vergessen. Aber auch bei regnerischem Wetter hat die bezaubernde Küstenstadt Cala Rajada auf Mallorca ihren ganz eigenen, unwiderstehlichen Charme.