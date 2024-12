Herzlich willkommen, liebe Leser. Heute berichten wir Ihnen über das stets faszinierende Thema des Wetters in unserer schönen Hauptstadt Palma am 17. Dezember 2024. Der Tag präsentiert sich mit einem angenehmen Klima, das von mäßig bewölktem Himmel charakterisiert ist. Ein idealer Tag, um sich der Vorweihnachtszeit zu widmen, ohne sich um heftige Wetterumschwünge sorgen zu müssen. Denn auch im winterlichen Dezember zeigt sich Mallorca von seiner milden Seite.

Temperatur: Von mild bis angenehm warm

Die Temperaturen am 17. Dezember in Palma variieren leicht. Die minimale Temperatur für den Tag liegt bei 9,93ºC, während die maximale Temperatur auf 15,27ºC steigt. Am Morgen erfrischt uns die Luft mit gemäßigten 11,04ºC. Im Laufe des Tages können wir uns auf eine Wärme von 15,16ºC freuen. Am Nachmittag kühlt es leicht auf 12,12ºC ab und auch in der Nacht bleibt es mit 12,04ºC relativ mild.

Gefühlte Temperaturen: Komfortables Dezemberwetter

Das thermische Gefühl am 17. Dezember hält sich den ganzen Tag über in gemäßigten Bereich. Morgens kann man sich auf gefühlten 10,31ºC einstellen, während das Thermometer am Tag auf 14,43ºC klettert. Am Nachmittag liegen die gefühlten Temperaturen bei 11,45ºC und auch nachts bleiben sie nahezu unverändert bei 11,44ºC. Ein Tag an dem man definitiv keinen Schal einpacken muss!

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Dezente Atmosphärenklänge

Nicht nur Temperatur und gefühlte Temperaturen sind für das Empfinden des Wetters entscheidend. Auch der Atmosphärendruck, die Luftfeuchtigkeit und der Wind spielen wichtige Rollen für unser eigenes Wettererleben. Am 17. Dezember beträgt der Atmosphärendruck in Palma 1034 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 65%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 4,54 m/s aus 220º Richtung und kann in Böen schon einmal auf 5,09 m/s auffrischen. Trotz der 35% Wolkendecke müssen wir uns über eine Regenwahrscheinlichkeit von 0% keine Sorgen machen. Ein perfekter Tag, um vorweihnachtliche Aktivitäten zu genießen!