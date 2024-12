Ein wunderbarer Wintertag steht bevor, denn die Wetterprognose für Alcúdia am 17. Dezember 2024 weist einen klaren Himmel und angenehme Temperaturen auf. Mit minimalen Schwankungen bleiben die Temperaturen und gefühlten Temperaturen während des gesamten Tages moderat. Dank einer trockenen Witterung und einem erfrischenden Wind, ist dieser wunderbare Tag perfekt, um die atemberaubende Natur Mallorcas zu genießen/kennen zu lernen.

Kühler Morgen bis gemäßigter Tag: Die Temperaturen

Es erwartet uns ein relativ kühler Morgen mit einer Temperatur von 10.76ºC. Doch lassen Sie sich nicht täuschen, denn die Temperatur steigt vormittags kontinuierlich an und erreicht am Tag ihren Höhepunkt mit 15.22ºC. Am Nachmittag können wir eine leichte Abkühlung auf 12.85ºC spüren, bevor die Temperatur in der Nacht auf angenehme 11.69ºC sinkt. Das sind ideale Bedingungen um die milden Winter auf Mallorca zu genießen.

Das thermische Gefühl: Verlass dich darauf

Auch im Bereich des thermischen Gefühls zeigt sich Alcúdia von seiner besten Seite. Morgens starten wir mit 9.98ºC und steigen im Lauf des Tages auf 14.47ºC. Damit bleibt das thermische Gefühl angenehm, selbst wenn die Sonne ihren Zenit erreicht. Nachmittags spüren wir auf der Haut eine mildere 12.2ºC bevor die Nacht uns eine wohlige Ruhe mit 11.06ºC schenkt.

Erfrischende Brise und optimale Luftverhältnisse: Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Auch in puncto Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind erfreut uns Alcúdia mit angenehmen Bedingungen. Der atmosphärische Druck beträgt solide 1034 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 64%. Dieses optimale Verhältnis sorgt für ein angenehmes Atemklima. Für die perfekte Frische sorgt allerdings der Wind, der mit seiner Geschwindigkeit von 4.29m/s in Richtung 223º und Böen von 5.92m/s das perfekte Wetterbild abrundet. Die Wolkendecke beträgt gerade einmal 0% und die Chance auf Regen ist null, wodurch ein strahlend schöner Tag garantiert ist.

Schließen Sie die Augen und Sie werden die harmonische Witterung fast schon spüren können. Alcúdia lädt ein, die Pracht des Tages in ihrer vollen Schönheit zu genießen. Nutzen Sie die Gelegenheit und versinken Sie in der landschaftlichen Pracht, die dieser herrliche Ort bietet. Alcúdia wartet auf Sie!