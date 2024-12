Eine frische Brise erwartet uns im bezaubernden Port d'Andratx, an der westlichen Spitze unserer geliebten Insel Mallorca. Der Tag zeichnet sich als mäßig bewölkt ab, was den perfekten Hintergrund für atemberaubende Sonnenauf- und -untergänge bietet. Begrüßen Sie den 17. Dezember mit uns und erfahren Sie alle Details in unserer umfassenden Wettervorhersage.

Temperaturaufzeichnungen Die Temperaturen beginnen den Tag relativ mild, mit einem erwarteten Tief von 13.97ºC. Während des Tages wird die Quecksilbersäule nur geringfügig ansteigen und ein Hoch von 15.38ºC erreichen. Morgens erwartet uns eine Temperatur von 14.52ºC, am Tag 15.36ºC und am Nachmittag sowie in der Nacht 14.69ºC. Unser Wintertag wird also vergleichsweise mild, perfekt für all jene, die das mediterrane Klima lieben. Gefühlte Temperaturen Trotz der oben angegebenen Zahlen sind die gefühlten Temperaturen oft eine bessere Angabe für unsere persönliche Wahrnehmung des Wetters. Morgens wird das Thermometer 13.93ºC anzeigen, tagsüber wird die gefühlte Temperatur auf 14.7ºC steigen und nachmittags sowie nachts wird es sich wie 14.07ºC bzw. 14.09ºC anfühlen. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Luftdruck und Feuchtigkeit spielen eine maßgebliche Rolle im Wettergeschehen und sind heute auf 1034 hPa bzw. 67% fixiert. Unser mediterraner Wind wird uns mit einer Geschwindigkeit von 5.35m/s aus 211º Richtung erfrischen, wobei Böen von bis zu 5.7m/s zu erwarten sind. Die Wolkendecke beträgt 49%, jedoch ist die Regenwahrscheinlichkeit gleich null, so dass wir uns auf einen trockenen Tag freuen können.