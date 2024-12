Im charmanten Santanyí könnte der Tag heute nicht besser beginnen. Mit einem klaren Himmel über uns sind wir bereit, einen weiteren idyllischen Tag auf Mallorca zu erleben. Die angenehmen Temperaturen sind ein großartiges Geschenk in dieser Winterzeit, das wir hier auf der Insel mit Freude entgegennehmen. Die Wettervorhersage für den 17. Dezember 2024 bringt uns einen wunderschönen Tag mit einer minimalen Temperatur von 11,12ºC und einer maximalen von 15,05ºC. Der Wind weht aus Richtung 226º mit einer Geschwindigkeit von 4,6 m/s und Böen von 5,02 m/s.

Temperaturen im Detail

Die Morgenstunden begrüßen uns mit einer Temperatur von 11,72ºC. Im Laufe des Tages können wir eine Erwärmung auf 14,88ºC erwarten, bevor es am Nachmittag auf 12,83ºC abkühlt. Und für die Nacht ist ein Minimum von 12,78ºC angekündigt. Trotz der winterlichen Jahreszeit überrascht uns Mallorca erneut mit seinen milden Temperaturen.

Gefühlte Temperaturen

Was den Wärmeeindruck betrifft, so liegt dieser für den heutigen Tag morgens bei 10,91ºC, steigt im Tagesverlauf auf 14,12ºC und sinkt nachmittags auf 12,07ºC. In der Nacht wird er sich dann bei 12,1ºC einpendeln. Erfreulicherweise werden die gefühlten Temperaturen heute sehr nahe an den tatsächlichen Werten liegen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die atmosphärischen Bedingungen sind ebenso günstig. Mit einem atmosphärischen Druck von 1034 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 65% findet man sich in einem angenehmen Klima wieder. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 4,6 m/s aus Richtung 226º wehen, mit Windböen von bis zu 5,02 m/s. Trotz der geringen Wolkendecke von 4% ist die Regenwahrscheinlichkeit heute null, daher steht uns ein trockener Tag bevor. Heute ist ein idealer Tag, um die natürliche Schönheit Santanyís bei klarstem Himmel und angenehmen Temperaturen zu genießen. Die Ausblicke über die malerische Landschaft und das ruhige Meer, beleuchtet von der Wintersonne, versprechen atemberaubende Szenen. Alles in allem ein typischer Wintertag auf Mallorca, mild, ruhig und absolut einladend.