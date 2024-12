In Alcúdia, einer idyllischen Gemeinde auf der beliebten spanischen Insel Mallorca, erwartet uns heute ein recht angenehmes Wetter für den Winter. Bei wenigen Wolken und milden Temperaturen handelt es sich um ideale Bedingungen für alle, die das Freie genießen möchten. Unsere meteorologischen Daten prognostizieren minimale und maximale Temperaturen von 11,61ºC und 17,85ºC. Betrachten wir jedoch genauer, wie das Wetter im Tagesverlauf sein wird.

Moderate Temperaturen das ganze Tages über

Der Tag in Alcúdia beginnt mit einer erwarteten Morgentemperatur von 11,73ºC. Während des Tages steigt die Temperatur auf angenehme 16,51ºC, bevor sie am Nachmittag auf 15ºC absinkt. Für die Nacht wird eine Temperatur von 14,23ºC prognostiziert. Trotz dieser relativ milden Dezember-Temperaturen sollten Sie sich entsprechend kleiden, besonders wenn Sie planen, den Abend im Freien zu verbringen.

Thermische Gefühle und ihre Rolle

Bei der Betrachtung der Wetterbedingungen ist es immer wichtig, das thermische Gefühl, oder "gefühlte Temperatur", zu beachten. Das thermische Gefühl am Morgen wird bei 11.05ºC liegen, steigt am Tag auf 15.89ºC und kommt am Nachmittag auf 14.59ºC runter. In der Nacht wird es sich etwa auf 13.67ºC anfühlen. Eingepackt in warme Kleidung können Sie also durchaus die frische Luft Mallorcas genießen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windbedingungen

Werfen wir nun einen Blick auf weitere meteorologische Faktoren. Der atmosphärische Druck wird etwa 1028 hPa betragen. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei ca. 64%, wobei keine Regenwahrscheinlichkeit besteht, sodass trockenes Wetter garantiert ist. Zum Wind: es wird eine durchschnittliche Geschwindigkeit von 3.66m/s in südwestlicher Richtung (214º) und Böen können bis zu 5.49m/s erreichen. Damit ist der Wind mild, und lässt die heutigen 14% Wolkendecke noch angenehmer wirken.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Wetter in Alcúdia heute recht mild und trocken ist, ideal für Outdoor-Aktivitäten oder einfach zum Entspannen und Genießen der ruhigen mallorquinischen Atmosphäre. Behalten Sie immer die lokalen Wetterberichte im Blick und passen Sie Ihre Pläne entsprechend an. Bleiben Sie sicher und genießen Sie den Tag!