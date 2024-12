In der malerischen Atmosphäre von Cala Millor, präsentiert sich das Wetter am 18. Dezember 2024 angenehm und eher mild für diese Winterzeit. Ein paar Wolken zeigen sich am Himmel, doch sie dominieren nicht die wunderschöne Szenerie der Stadt.

Die Temperaturen in Cala Millor

Schon der Morgen bietet mit 11.37ºC einen warmen Start in den Tag. Tagsüber steigen die Temperaturen auf 15.99ºC an - perfekt, um das mediterrane Flair der Stadt zu genießen. Am Nachmittag gehen die Temperaturen leicht zurück auf 13.91ºC um sich schließlich auf 13.2ºC in der Nacht einzupegeln. Die minimal erwartete Temperatur beträgt 11.33ºC und das Maximum des Tages wird auf 16.73ºC erwartet.

Das gefühlte Wetter

Allerdings adressiert die reale Temperatur nur einen Teil der Geschichte. Das gefühlte Wetter bezieht Faktoren wie Wind und Luftfeuchtigkeit mit ein und gibt uns somit einen umfassenderen Eindruck der Atmosphäre. Morgens werden Sie ein thermisches Gefühl von etwa 10.7ºC verspüren, was fast dem realen Wert entspricht. Im Tagesverlauf fühlt es sich an wie 15.47ºC und am Nachmittag wie 13.47ºC. Die Nacht bleibt mit gefühlten 12.85ºC sehr nahe am wirklichen Thermometerstand.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windstärke

Die meteorologischen Daten für den 18. Dezember 2024 weisen einen Atmosphärendruck von 1028 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 70% auf. Apropos Luft, der Wind wird seine Präsenz mit einer Geschwindigkeit von 5.82m/s aus einer Richtung von 249º bemerkbar machen. In Böen erreicht er sogar eine Geschwindigkeit von 8.32m/s. Aber keine Sorge, der Himmel bleibt überwiegend klar, die Wolkendecke beträgt nur 13%. Falls Sie also Pläne für einen winterlichen Spaziergang in Cala Millor haben, lassen Sie sich nicht vom Winter abschrecken! Der 18. Dezember wird ein angenehmer und milder Tag in dieser charmanten Stadt sein. Es gibt keine Regenwahrscheinlichkeit, machen Sie sich also bereit, einen Tag unter den sanften wintersonnen-bestrahlten Wolken zu genießen.