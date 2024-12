Die Sonne hat sich für das romantische Fischerdorf Port d'Andratx auf Mallorca scheinbar ein wenig zurückgezogen. Heute, am 18. Dezember 2024, erleben wir hier "ein paar Wolken" am Himmel, allerdings bei angenehm milden Temperaturen. Setzen wir uns also in aller Ruhe mit einer Tasse Kaffee auf die Terrasse und genießen die atemberaubende Aussicht auf das Meer und die umliegenden Hügel. Lassen Sie uns ins Detail gehen, um zu verstehen, wie das Wetter in Port d'Andratx heute sein wird.

Temperaturen: Die milde Seite des Winters Die Temperaturen in Port d'Andratx bewegen sich heute zwischen milden 14.65ºC und 16.37ºC. Am Morgen erwarten wir hier 14.83ºC, steigend auf bis zu 16.12ºC zur Mittagszeit. Zum Nachmittag hin sinkt das Thermometer leicht auf 15.89ºC ab, um in der Nacht wieder die angenehme Marke von 16.29ºC zu erreichen. Gefühlte Temperaturen: Ein Hauch frischer Das "thermische Gefühl" - wie wir Meteorologen das empfundene Wetter bezeichnen - liegt morgens bei 14.3ºC, steigt tagsüber auf 15.72ºC, sinkt nachmittags leicht auf 15.6ºC und erreicht nachts wieder 16.14ºC. Sollte es also anfühlen, als sei es ein kleines bisschen frischer, dann wissen Sie nun, warum. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Alles im grünen Bereich Es wird heute einen stabilen atmosphärischen Druck von 1029 hPa und eine Luftfeuchtigkeitsrate von 74% geben. Der Wind kommt aus einer Richtung von 210º und erzeugt einen frischen Luftzug mit einer Geschwindigkeit von 5m/s, dabei wird es Böen von bis zu 5.57m/s geben. Alles im grünen Bereich also – perfekt für eine entspannte Wanderung im milden Winter. Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass das Wetter in Port d'Andratx heute ganz im Zeichen der Vorweihnachtszeit stehen wird. Verregnet wird es dabei nicht: bei einer Wolkendecke von nur 11% beträgt die Regenwahrscheinlichkeit 0. Genießen Sie den Tag, packen Sie sich ein dickes Buch ein und machen Sie es sich an diesem winterlichen Mittwoch gemütlich. Moderater Wind, eine geringe Wolkenmenge und milde Temperaturen – das perfekte Wetter, um die Seele baumeln zu lassen. Wir melden uns morgen wieder mit dem neusten Wetterbericht für Port d'Andratx.