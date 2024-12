Guten Tag, liebe Wetterbeobachter! Bereiten Sie sich auf einen vergleichsweise milden Wintertag in Santanyí auf unserer schönen Insel Mallorca vor. Die heutige Vorhersage zeigt nur wenige Wolken und wir dürfen uns daher für den größten Teil des Tages über einladend freundliches Wetter freuen. Mit Temperaturen, die von gemäßigt bis angenehm reichen, wird der Tag nicht nur mild, sondern auch äußerst angenehm. Es wird erwartet, dass klarer Himmel und sanfte Winterbrisen den Tag bereichern werden.

Temperaturverlauf

Die Temperaturen werden heute in Santanyí auf ein Minimum von 12.52°C fallen und ein Maximum von 16.62°C erreichen. Am Morgen können Sie mit angenehmen 12.75°C rechnen, der Höchstwert von 16.44°C wird dann gegen Tagesmitte erreicht. Am Nachmittag und in die Nacht hinein können Sie mit abkühlenden Temperaturen von 14.54°C bzw. 14.73°C rechnen.

Gefühlte Temperaturen

Das thermische Gefühl wird für den Tag wie folgt sein: Morgens geben wir ein gemütliches 12.12°C vor, tagsüber wird es mit 15.94°C wärmer. Am Nachmittag werden Sie eine etwas kühlere gefühlte Temperatur von 14.27°C verspüren und in der Nacht wird es auf eine noch komfortable 14.58°C absinken.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Im Hinblick auf weitere meteorologische Bedingungen wird der atmosphärische Druck bei stabilen 1029 hPa liegen und die Luftfeuchtigkeit wird sich auf einem angenehmen Niveau von 69% bewegen. Der Wind wird mit 7.25m/s aus Richtung 250º wehen und Böen von bis zu 8.14m/s erreichen. Trotz der wenigen Wolken, die unser Wettervorhersage-Team voraussieht (13% Wolkendecke), liegt die Regenwahrscheinlichkeit heute bei null, also genießen Sie das schöne Wetter!