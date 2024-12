Alle aufmerksamen Augen wenden sich dem Himmel zu, denn der Tag bringt uns eine Mischung aus Wolken und Sonnenschein in Cala Rajada. Mit einer geringen Wolkendecke von nur 13% weicht der Himmel sehr schnell einer strahlenden Sonne, die ihren Glanz über das idyllische Küstendorf verbreitet. Lassen Sie uns einen genaueren Blick auf die unterschiedlichen Aspekte des Wetters werfen.

Der Temperaturbereich: Von Mild bis Angenehm

Die vorausgesagten Temperaturen für den heutigen Tag variieren zwischen einem milden Minimum von 11.92ºC und einem angenehmen Maximum von 16.93ºC. Mit einem erwarteten Morgentief von 11,95ºC steigen die Temperaturen bis zum Tageshöchststand von 16,01ºC an, bevor sie am Nachmittag auf eine komfortable 14,64ºC absinken. Die Nacht wird mit einer milden Temperatur von 13,67ºC abkühlen.

Gefühlte Temperaturen: Eine angenehm milde Brise

Trotz der tatsächlichen Temperaturwerte legt die gefühlte Temperatur eine mildere Brise nahe. Unsere Sinne können dabei einen morgendlichen Wert von 11,34°C, einen Tageswert von 15,49°C, einen nachmittäglichen Wert von 14,17°C und einen nächtlichen Wert von 13,31°C erwarten. Süß, nicht war?

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Ein harmonisches Gleichgewicht der Elemente

Ein weiterer Aspekt, den wir im Auge behalten sollten, ist der atmosphärische Druck, der bei 1028 hPa stabil bleibt. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei rund 70%, was zu einem erfrischend feuchten und sauberen Klima beiträgt. Der Wind bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von 5,06 m/s aus Richtung 239º und kann in Böen bis 8,56 m/s erreichen. Trotz dieser Elemente bleibt die Regenwahrscheinlichkeit bei null, was uns einen trockenen Tag verspricht, an dem wir die Schönheit von Cala Rajada in vollen Zügen genießen können.