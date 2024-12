In der schönen Hauptstadt Palmas erwartet uns heute ein überwiegend bewölkter Tag. Die Temperatursskala wird von 12,74ºC bis zu 18,28ºC klettern. Es erwartet uns keine Niederschlagsaktivität, da die Regenwahrscheinlichkeit bei 0% liegt. Trotz der Wolken wird der Himmel weiterhin seine geheimnisvollen Facetten zeigen. Das Versprechen der Natur bleibt das Gleiche: ständig wechselnde atmosphärische Phänomene, die uns in Erstaunen versetzen.

Temperaturverlauf im Tageslicht

Die Frühaufsteher in Palma werden mit milden 14,11ºC empfangen, während die Temperatur bis zum Mittag auf 18,28ºC ansteigt. Im Laufe des Nachmittags wird eine allmähliche Abkühlung auf 16,65ºC erwartet, während Sie am Abend mit 12,74ºC in eine kuschelige Bettdecke hüllen können. Damit bietet der Tag eine breite Palette an Temperaturvariationen und kleidungstechnischen Herausforderungen.

Gefühlte Temperaturen während des Tages

Mit Blick auf das Thermometer mögen 14,11ºC frisch erscheinen, aber machen Sie sich bereit, sich in einer gefühlten Temperatur von 13,72ºC am Morgen zu bewegen. Das Mittagessen können Sie bei angenehmen 17,76ºC genießen. Und für den späteren Nachmittag erwarten wir ein Thermometer, das uns eine Temperatur von 16,33ºC anzeigt, während die Nacht mit 11,71ºC gefühlter Kühle zu einem ruhigen Schlaf einlädt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die Atmosphäre präsentiert sich heute mit einem Druck von 1020 hPa und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 61%. Diese Parameter unterstreichen eine weitgehend stabile Wetterlage. Für die Windliebhaber bietet der Tag Windgeschwindigkeiten von 13,6 m/s in Richtung 319º und Böen bis zu 20,18 m/s, was sicherlich für einige aufregende Surfmomente sorgen wird. Die Wolkendecke liegt bei 66%, also vergessen Sie Ihre Sonnenbrille nicht, für den Fall, dass die Sonne durch die Wolken bricht.