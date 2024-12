Die malerische Stadt Sóller erwartet am 19. Dezember 2024 überwiegend bewölktes Wetter. Die hervorragenden Bedingungen für den Tag erlauben es Einheimischen und Besuchern, die Schönheit und Energie des Ortes zu genießen. Die Atmosphäre verspricht, mit einer Wolkendecke von 61% und einer gehtenden Regenwahrscheinlichkeit von 0, angenehm zu sein. Trotz der Bewölkung wird es keine Einschränkungen für Outdoor-Aktivitäten geben.

Temperaturverlauf: Von mild zu warm

Der Temperaturverlauf für den Tag ist recht konstant mit der minimal erwarteten Temperatur bei 11.56ºC in der Nacht und einer Höchsttemperatur von 17,29ºC während des Tages. Morgens wird mit angenehmen 13,1ºC gerechnet, während sich die Temperatur tagsüber auf 17.29ºC erhöht. Am Nachmittag sinkt die Temperatur leicht auf 15.52ºC, bevor sie in der Nacht auf 11.56ºC fällt.

Gefühlte Temperaturen: Wärmer als erwartet

Die gefühlten Temperaturen weichen von den tatsächlichen Temperaturen etwas ab. Morgens wird es sich wie 12,66ºC anfühlen, während die Mittagshitze sich eher wie 16,75ºC anfühlt. Am Nachmittag wird die gefühlte Temperatur bei 15,29ºC liegen, in der Nacht fühlt es sich kühler an als es tatsächlich ist, nämlich wie 10,57ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Leichte Brise und moderate Feuchtigkeit

Zudem weist der Tag einen Atmosphärendruck von 1020 hPa auf und eine moderate Luftfeuchtigkeit von 64%. Eine leichte Brise bringt frischen Wind in die Stadt mit einer Geschwindigkeit von 12,01 m/s in nördwestlicher Richtung (314º). Man kann sogar mit Böen von 19,01 m/s rechnen, was für Windliebhaber keineswegs eine schlechte Nachricht ist.