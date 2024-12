Willkommen zu unserem detaillierten Wetterbericht für Alcúdia am 19. Dezember 2024. Lassen Sie uns Ihnen einen umfassenden Einblick in das erwartete Witterungsgeschehen im Nordosten Mallorcas geben, für alle diejenigen, die sich auf dem Weg zum Stadtzentrum, in die Serra de Tramuntana Wandergebiete oder zur herrlichen Bucht von Pollenca befinden. Es ist auf dem Weg, ein überwiegend bewölkter Tag zu werden, mit angenehmen Temperaturen und nur geringem Risiko von Niederschlägen.

Temperaturausblicke Die Thermometer in Alcúdia zeigen heute ein stetes Auf und Ab. Die frische Morgendämmerung beginnt mit angenehmen 14.55ºC und erwärmt sich auf ein Tageshoch von rund 18.87ºC. Der Nachmittag zeigt ein leichtes Herabkühlen auf 16.15ºC, während die Temperaturen bei Einbruch der Dunkelheit auf 13.67ºC zurückgehen. Die maximale Temperatur erreicht heute 19.11ºC und die minimale liegt bei 13.67ºC. Gefühlte Temperaturen Auch das Gefühl, das unsere Haut wahrnimmt, variiert mit den Stunden des Tages. Der Morgen verspricht ein thermisches Gefühl von 13.91ºC, das sich gegen Mittag auf 18.38ºC steigern wird. Am Nachmittag kühlt es sich etwas auf 15.81ºC ab und in der Nacht sinkt das Gefühl auf eine frischere 12.74ºC. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Der atmosphärische Druck für heute ist mit 1019 hPa stabil. Die Luftfeuchtigkeitsprozentsatz liegt bei einer angenehm feuchten 60%, wodurch Ihre Haut langsam eine Frischekur erfährt. Und während der Wind aus einer Richtung von 300º mit einer Geschwindigkeit von 9.8m/s weht, bereiten Sie sich auf Böen von bis zu 15.64m/s vor. Eine gute Gelegenheit, den Drachen auf der Strandpromenade von Alcúdia steigen zu lassen! Der Himmel bleibt mit einer 79%igen Wolkendecke eher bedeckt, die allerdings kaum Regen mit sich bringt, da die Regenwahrscheinlichkeit heute 0% ist. Ein perfekter Tag also, um die Schönheit und Ruhe, die Alcúdia im Dezember zu bieten hat, zu genießen!