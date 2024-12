Ein gemütlicher Dezembertag erwartet uns in Port d'Andratx, unserer kleinen Hafenidylle auf Mallorca. Trotz der verträumten Jahreszeit zeigt sich das Wetter von seiner milden Seite, und wir erwarten überwiegend bewölkten Himmel, aber glücklicherweise regenfreien Bedingungen. Die Temperaturen verheißen einen angenehmen Tag unter den majestätischen Wolken, und Mdme. Bise, unsere liebenswerte Dezemberbrise, hält ihre vorweihnachtliche Präsenz.

Der Temperaturverlauf: Mildes Dezemberwetter

Wir starten den Tag mit 17.11ºC am Morgen und klettern anschließend auf unser Tageshoch von 17.84ºC. Selbst am Nachmittag bleibt das Thermometer mit 17.5ºC stabil. Und obwohl die Abendtemperatur auf 14.21ºC abfällt, bleibt es für Dezember regelrecht mild.

Gefühlte Temperaturen: Eine angenehme Brise

Aber wie fühlt sich das Wetter wirklich an da draußen? Morgens erwarten wir ein thermisches Gefühl von 16.78ºC, tagsüber fühlt es sich an wie 17.4ºC, und am Nachmittag immer noch behagliche 17.24ºC. Selbst in der Nacht verspricht das Thermometer ein mildes Fühlen von 13.41ºC. Keine Frage – einer entspannten Weihnachtsshopping-Tour durch den Hafen steht nichts im Weg.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Dezemberabenteuer mit Mdme. Bise

Die meteorologischen Details für Neugierige und Wetter-Begeisterte: Der atmosphärische Druck beträgt 1020 hPa, und wir erwarten eine Luftfeuchtigkeit von 66%. Der Wind aus 317º zeigt sich mit einer stetigen Geschwindigkeit von 17.21 m/s und Böen bis zu 21.01 m/s als unser stetiger Begleiter durch diesen Dezembertag. Ein 75%iger Bewölkungsgrad garantiert dabei impulsive Wolkenformationen über dem idyllischen Port d'Andratx, jedoch ohne nennenswerte Regenwahrscheinlichkeit.

Ein wahrlich malerischer Dezembertag in unserer mallorquinischen Hafenidylle wartet auf uns. Ziehen Sie also Ihre Jacke an und genießen Sie einen winterlichen Spaziergang durch die zauberhafte Kulisse von Port d'Andratx.