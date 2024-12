In Santa Ponsa zeigt sich der Himmel am 19. Dezember 2024 überwiegend bewölkt. Die Regenwahrscheinlichkeit steht bei null Prozent, also für alle die hofften, die Insel in einem sanften Nieselregen zu sehen, bleibt nur die Vorfreude auf einen nächsten möglichen Wetterwechsel. Mallorca ist bekannt für ihre wechselnden Wetterlagen.

Temperaturen in Santa Ponsa Packen Sie Ihren Hoodie ein, denn trotz des bewölkten Himmels erreichen die Temperaturen in Santa Ponsa morgen angenehme Werte. Mit einer minimalen Temperatur von 13.49ºC in der Nacht und einer maximalen Temperatur von 17.96ºC am Tag, bietet der Dezembertag auf Mallorca trotz der Bewölkung angenehme Werte für winterliche Outdoor-Aktivitäten. Gefühlte Temperaturen durch den Tag Die gefühlten Temperaturen sind natürlich subjektiv, aber wir nehmen Abstand von der Alltagsrealität und geben Ihnen hier die Werte, die Sie morgen erwarten könnten. Der Morgen beginnt mit 15.51ºC, der Tag steigt auf 17.48ºC an, bevor er am Nachmittag auf 16.69ºC sinkt. Die Nacht bietet dann ein Abkühlung mit 12.57ºC—wahrlich eine weiche Landung nach einem Tag voller Bewegung. Atmosphärischer Druck, Luftfeuchtigkeit und Wind Ein normaler atmosphärischer Druck von 1020 hPa strukturiert den Tag, dazu kommt eine moderate Luftfeuchtigkeit von 64%. Der Wind weht mit einer Stärke von 15.9 m/s aus Richtung 320º und kann in Böen bis zu 20.71 m/s erreichen. Genießen Sie also den sanften Wind, der durch die Pinienwälder und über die Strände von Santa Ponsa streift.