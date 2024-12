Heute berichten wir über das aktuelle Wetter in Palma auf Mallorca, einer Insel bekannt für ihr mildes mediterranes Klima. Der heutige Tag, der 20. Dezember, verspricht mit klarem Himmel und angenehmen Temperaturen zu glänzen.

Gemessene Temperaturen

Die Temperaturen variieren auf der Sonneninsel heute mit einem Minimalwert von 8,79ºC in der Nacht und einem Höhepunkt von 13,84ºC zur Tageszeit. Der Morgen beginnt mit erwarteten 11,91ºC, im Tagesverlauf klettert das Thermometer auf angenehme 13,81ºC. Am Abend erwartet uns ein gemäßigter Temperaturabfall auf 11,97ºC.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlten Temperaturen weichen unserer Messung leicht ab. Die morgendliche Kälte wird durch das thermische Gefühl von 10,78ºC etwas intensiviert, während die Tageshitzte mit einem thermischen Gefühl von 12,66ºC fast unverändert bleibt. Am Nachmittag spürt man eine geringfügige Abkühlung auf 10,74ºC. Die Nacht bringt schließlich ein stärkeres Kältegefühl von 6,32ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die meteorologischen Bedingungen bieten eine Atmosphäre, in der sich Einheimische und Touristen gleichermaßen wohlfühlen werden - mit einem Atmosphärendruck von 1025 hPa und einer Luftfeuchtigkeitsrate von 54%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 11,15 m/s in Richtung 317º, und Böen können bis zu 15,1 m/s erreichen. Trotz der gemäßigten Brise liegt die Wolkendecke nur bei 5%, und die Regenwahrscheinlichkeit hält sich an diesem klaren Tag bei 0.

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag auf unserer schönen Insel Mallorca und genießen Sie das exquisite Wetter von Palma.