Guten Morgen liebe Wetterfreunde und Urlauber von Sóller auf unserer wunderschönen Insel Mallorca. Heute, am 20. Dezember 2024, werden wir unter einem Himmel mit einigen vereinzelten Wolken in dem aufkommenden winterlichen Klima den Tag begrüßen. Kaum zu glauben, dass wir kurz vor Weihnachten sind, oder? Aber keine Sorge, es wird trocken bleiben, denn die Regenwahrscheinlichkeit beträgt null.

Unsere täglichen Temperaturausblicke

Die Temperaturen sind für diese Jahreszeit durchaus angenehm, auch wenn wir uns in Richtung des Winterbeginns bewegen. Wir starten den Morgen mit milden 11.32ºC. Am Tag wird das Quecksilber dann auf maximale 12.7ºC steigen, bevor es am Nachmittag wieder auf 9.9ºC abkühlt. In der Nacht erreichen wir dann die Mindesttemperatur von 8.32ºC. Wahrlich, ein Hauch von Winter macht sich in Sóller bemerkbar.

Wie sich das Wetter wirklich anfühlt

Trotz der nüchternen Zahlen ist es oft das thermische Gefühl, das uns erzählt, wie das Wetter wirklich ist. Und heute wird es morgens etwa 10.23ºC, tagsüber 11.57ºC, nachmittags 7.68ºC und in der Nacht 7.16ºC sein. Packen Sie also Ihren Schal ein, wenn Sie am Nachmittag spazieren gehen oder die zauberhaften Sehenswürdigkeiten von Sóller erkunden.

Atmosphärische Bedingungen um uns herum

Aber lassen Sie uns auch einen Blick auf die restlichen Wetterbedingungen werfen. Der atmosphärische Druck liegt bei 1025 hPa und die Luftfeuchtigkeit beträgt angenehme 59%. Der Wind weht aus einer Richtung von 323º mit einer Geschwindigkeit von 7.52 m/s und wird in Böen bis zu 10.39 m/s erreichen. Eine leichte Brise, die das Meeresrauschen auf die Stadt bringt.

Wir hoffen, dass Sie Ihren Tag mit unseren Wettererkenntnissen bestens planen können. Genießen Sie das Wetter in Sóller und lassen Sie sich von der Schönheit Mallorcas bezirzen. Bleiben Sie dran für weitere Wetterberichte und Updates.