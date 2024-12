Zum Wochenende erwartet Alcúdia einen Tag mit wechselhaften Bedingungen. Der Freitag wird gezeichnet von leichtem Regen, gemäßigten Temperaturen und einer weichen Brise. Unser geliebtes Alcúdia scheint im Winterkleid etwas kühler, jedoch nicht weniger charmant zu sein.

Temperaturen: Ein mildes Winterbild

Die Temperaturskala schwankt zwischen minimalem 10.91ºC und maximalem 14.29ºC. Dabei werden wir am Morgen milde 11.63ºC, am Tag etwas wärmere 13.57ºC, am Nachmittag 12.02ºC und in der späten Nacht kühle 10.91ºC erleben. Es bleibt also durchwegs mild, wobei die Temperaturen uns ein angenehm moderates Wintergefühl bescheren.

Gefühlte Temperaturen: Nich ganz so kalt wie erwartet

Nun lassen Sie uns einen Blick auf die gefühlten Temperaturen werfen. Diese variieren nur leicht von den tatsächlichen Werten. Erwarten Sie morgens ein thermisches Gefühl von 10.81ºC, tagsüber 12.58ºC, nachmittags 10.92ºC und in der Nacht 9.88ºC. Die gefühlte Temperatur ist also in gewisser Weise ein Spiegelbild der aktuellen Vorhersage, sodass Sie keine unerwarteten Überraschungen erleben dürften.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit & Wind: Ruhe vor dem Sturm?

Der Atmosphärendruck beträgt 1025 hPa, wobei ein durchschnittlicher Luftfeuchtigkeitsprozentsatz von 61 erwartet wird. Der sanfte Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 4.67m/s in Richtung 281º und kann in Böen sogar auf bis zu 5.07m/s ansteigen. Dadurch könnte sich die gefühlte Temperatur gerade in der Nacht etwas kühler anfühlen als erwartet. Die Wolkendecke bleibt mit einer Deckung von 30% eher gering, aber vergessen Sie nicht, Ihren Regenschirm mitzunehmen! Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 37%, was unseren Tag mit leichtem Regen einrahmt. Trotz des Regens lassen wir uns die vorweihnachtliche Stimmung in Alcúdia sicher nicht vermiesen! Alcúdia zeigt sich also von seiner gemäßigten Winterseite. Packen Sie Ihre Regenjacke ein und genießen Sie den Charme dieser wunderschönen Mittelmeerstadt auch bei leichtem Regen!