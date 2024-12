Liebe Leserinnen und Leser, werfen Sie einen Blick auf das Wetter, das uns am 20. Dezember in Santanyí erwartet. Prägen Sie sich die Details ein und planen Sie ihren Tag entsprechend. Die Prognose lässt leichtem Regen vermuten, begleitet von milden Temperaturen, die den ganzen Tag über schwanken. Was können Sie genau erwarten? Lesen Sie weiter.

Temperaturen durch den Tag Die Temperaturen variieren im Laufe des Tages. Das Thermometer wird morgens 10.94ºC anzeigen, während es am Tag auf 14.01ºC steigt. Der Nachmittag wird uns auf 11.42ºC abkühlen lassen und in der Nacht wird es 11.16ºC sein. Die minimale Temperatur wird also 10.7ºC erreichen und die maximale Temperatur 14.73ºC. Gefühlte Temperaturen Die gefühlte Temperatur kann sich von den tatsächlichen Temperaturen unterscheiden. Die gefühlten Temperaturen werden morgens bei 10.2ºC liegen, tagsüber bei 12.93ºC, nachmittags sinkt es auf 10.26ºC und nachts wird es bei 9.98ºC sein. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Der Atmosphärendruck liegt bei 1025 hPa, mit einer Luftfeuchtigkeit von 56%. Es wird einen Wind von 6.87m/s in Richtung 289º geben und Windböen erreichen bis zu 9.18m/s. Es wird empfohlen, sich in angemessener Weise darauf vorzubereiten. Abschließend möchten wir noch darauf hinweisen, dass die Wolkendecke nur 1% betragen und die Regenwahrscheinlichkeit bei 45% liegt. Wir hoffen, diese Informationen helfen Ihnen, sich auf den Tag in Santanyí vorzubereiten und wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt auf der schönen Insel Mallorca.