Willkommen zur Wetterprognose für Palma am 21. Dezember 2024. Mit Mallorcas ganzjährig mildem Klima erleben wir heute, dem kürzesten Tag des Jahres, überwiegend bewölkte Bedingungen, eine minimale Temperatur von 8.57ºC und eine maximale von 13.4ºC. Die Wolkendecke wird 52% betragen und somit bietet der Tag uns ein typisches Winterbild auf der beliebten Baleareninsel.

Temperaturverlauf im Tagesverlauf

Unser Aufwachen wird von milden 10.68ºC begleitet, um anschließend am Tag das wärmer werdende Maximum von 13.4ºC zu erreichen. Mit der typischen Abkühlung am Nachmittag huschen die Temperaturen auf 9.87ºC hinab und in der stillen Nacht wird ein kühl-angenehmes 8.57ºC erreicht. Ein bemerkenswerter Tag in Bezug auf das Thermometer!

Körpergefühl und gefühlte Temperaturen

Abgesehen von den reinen Zahlen, zählt vor allem das gefühlte Klima, oder? Morgens werden wir diese 10.68ºC eher wie 9.47ºC wahrnehmen. Im weiteren Tagesverlauf bringen uns die 13.4ºC ein gefühltes Klima von etwa 12.28ºC. Der Nachmittag vermittelt uns eine gefühlte Temperatur von 8.38ºC und in der Nacht bewegen wir uns um die 8.57ºC – genau in der Schnittmitte des Winterkomforts!

Gedanken zur Atmosphäre: Luftfeuchtigkeit, Luftdruck und Wind

In Bezug auf andere klimatische Faktoren wird der Atmosphärendruck mit 1029 hPa ziemlich stabil sein und die Luftfeuchtigkeit wird bei moderaten 57% liegen. Im Winter genießen wir gerne Wärme, aber ein kleiner Windhauch ist ein blinzelnder Reiz: mit einer mittleren Windgeschwindigkeit von 5.05m/s aus der Richtung 313º und Böen, die 5.14m/s erreichen, können wir von einem erfrischenden Tag sprechen, oder?

Zum Schluss, die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0. Also genießen Sie Ihren Tag unter Mallorcas überwiegend bewölktem Himmel mit einem Hauch von Sonnenschein – das Beste aus beiden Welten!