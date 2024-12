Die Perle des Tramuntana-Gebirges, Mallorcas malerisches Sóller, wird heute von einer überwiegend bewölkten Himmelsschau begleitet. Bei Mindesttemperaturen von 8,01°C und Höchsttemperaturen von 11,98°C bleibt es vergleichsweise frisch. Lassen Sie uns gemeinsam einen detaillierteren Blick auf die heutigen Wetterbedingungen werfen.

Die Temperaturen im Überblick

Die Temperaturen in Sóller sind heute recht ausgeglichen. Der Morgen beginnt mit 10,32°C und steigt bis zum Tageshöhepunkt auf 11,98°C an. Schon Nachmittags sinken die Temperaturen wieder auf 8,8°C ab und verbleiben während der Nacht bei 8,34°C.

Das Gefühl der Temperatur

Interessant ist, dass die gefühlten Temperaturen leicht von den tatsächlichen abweichen. So empfinden wir die morgendlichen 10,32°C als 9,24°C und fühlen die Höchsttemperaturen des Tages mit 10,93°C etwas milder. Der Nachmittag fühlt sich mit 7,6°C etwas frischer an und bei Nacht empfinden wir die Temperatur gleichbleibend mit 8,34°C.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Auf der atmosphärischen Seite beginnt der Tag mit einem Druck von 1029 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 65%. Der Wind zeigt sich mit einer Geschwindigkeit von 3,19m/s in Richtung 293º dabei eher moderat. Böen erreichen immerhin bis zu 3,56m/s.

Zum Schluss noch eine gute Nachricht für alle, die den Tag draußen verbringen wollen: Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 0%, perfekt also für eine Wanderung in den herrlichen Tramuntana-Bergen oder einen gemütlichen Tag in Sóllers charmanten Cafés. Wünschen wir uns also einen angenehmen Tag in Sóller, trotz der bewölkten Aussichten.