In der wunderschönen Küstenstadt Alcúdia erleben wir am 21. Dezember 2024 überwiegend bewölktes, aber recht mildes Wetter. Die Temperaturen bewegen sich zwischen einem milden Minima von 10.58ºC und einem Maximum von 14.09ºC. Trotz der Wolken können sich die Bewohner und Besucher auf eine kaum vorhandene Regenwahrscheinlichkeit, lediglich 3%, freuen. Der Tag präsentiert sich somit als ideal für alle, die die historische Stadt trotz der Wolken genießen wollen.

Fluktuation der Temperaturen

Der Tag beginnt morgens mit erwarteten 12.24ºC, steigt auf eine Höchsttemperatur von 13.94ºC am Tag, bevor er am Nachmittag auf 11.95ºC abkühlt. In der Nacht sinkt das Thermometer auf 10.58ºC. Somit erweist sich der Tag als vergleichbar mild für die Wintermonate.

Gefühlte Temperaturen

Doch wie wird sich das Wetter in Alcúdia im Verlaufe des Tages anfühlen? Morgens wird die temperaturähnlicherfühlen sich an wie 11.19ºC, während es sich tagsüber anfühlt, als wäre es 12.77ºC. Am Nachmittag wird das Thermometer virtuelle 10.9ºC anzeigen, und in der Nacht wird die gefühlte Temperatur auf 9.63ºC sinken. Trotz der bewölkten Bedingungen bleibt das Wetter angenehm und ist ideal für Winterwanderungen oder entspannte Spaziergänge am Hafen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die Wetterbedingungen werden von einem Atmosphärendruck von 1029 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 53% bestimmt. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 4.45 m/s und kommt aus Richtung 313º, während Böen eine ähnliche Geschwindigkeit von 4.48 m/s erreichen können. Die Wolkendecke beläuft sich auf 59%, was zum überwiegend bewölkten Wetterbild des Tages beiträgt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Wetter in Alcúdia am 21. Dezember 2024 recht angenehm ausfällt. Trotz der Wolken bleibt das Wetter mild und wir sehen kaum Regen, womit sich der Tag ideal eignet, um die wundervolle Stadt Alcúdia zu erkunden.