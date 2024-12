Es erwartet Sie ein Tag mit vorwiegend bewölktem Himmel in Santanyí. Die Wolkendecke beträgt beachtliche 75%, jedoch besteht kein nennenswerter Niederschlagsrisiko: Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0. Wer seinen Tag auf Mallorca flexibel gestalten möchte, kann sich auf kühle Temperaturen und eine frische Brise einstellen.

Die Temperaturen

Die Temperaturen bewegen sich in einem angenehmen Bereich. Sie beginnen den Tag mit morgendlichen 11.19ºC, die sich tagsüber auf bis zu 13.51ºC steigern. Am Nachmittag fallen die Temperaturen wieder auf 11.19ºC und erreichen später in der Nacht ihr Minimum von 10.02ºC. Die Höchsttemperaturen für den Tag liegen bei moderaten 14.26ºC.

Gefühlte Temperaturen

In Bezug auf das gefühlte Wetter unterscheidet es sich etwas von den tatsächlichen Temperaturen. Der morgendliche Wind kühl kann das Gefühl der Temperatur auf 10.06ºC drücken. Tagsüber wird es gefühlt bis auf 12.4ºC wärmer. Am Nachmittag fühlt es sich ähnlich wie am Morgen an und in der Nacht könnte die gefühlte Temperatur auf 8.93ºC fallen. Höchstes Augenmerk sollte auf warme Kleidung gelegt werden.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Des Weiteren finden wir einen stabilen Atmosphärendruck von 1029 hPa. Die Luftfeuchtigkeit beträgt moderate 57%, sodass es sich – trotz der niedrigeren Temperaturen – nicht zu trocken anführt. Der Wind zeigt sich von seiner sanften Seite, mit einer Geschwindigkeit von 4.09m/s und Böen bis zu 4.76m/s. Seine Richtung beträgt 309º. Eine leichte Brise begleitet uns durch den Tag.