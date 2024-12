Herzlich willkommen zur aktuellen Wetter-Prognose für Santa Ponsa am heutigen 21. Dezember 2024. Wenn Sie heute vorhaben, die wunderschönen Strände von Santa Ponsa zu genießen, sollten Sie Ihre Pläne möglicherweise überdenken, da der Himmel voraussichtlich überwiegend bewölkt sein wird. Allerdings bleiben die Temperaturen angenehm mild - also ein perfekter Tag für eine Erkundungstour durch die charmante Stadt. Aber lassen Sie uns einen genaueren Blick auf das Wetter werfen.

Die Temperaturen - ein Tag im milden Bereich

Obwohl der Winter begonnen hat, hält sich das Thermometer mit minimalen Temperaturen um 10.18ºC und maximalen 13.21ºC im milden Bereich. Der Tag beginnt bei relativ warmen 11.97ºC am Morgen, wärmt sich bis auf 13.2ºC auf und kühlt dann am Nachmittag auf 11.42ºC ab. In der Nacht, wenn die Lichter der Stadt zu leuchten beginnen, wird die Temperatur voraussichtlich auf 10.53ºC fallen.

Gefühlte Temperaturen - thermisches Gefühl

Das thermische Gefühl, also wie sich die Temperatur tatsächlich anfühlt, ist ein wichtiger Aspekt, den man berücksichtigen muss, wenn man sich auf den Tag vorbereitet. Die gefühlten Temperaturen werden am Morgen um 10.71ºC und tagsüber um 12.17ºC liegen. Gegen Nachmittag sinkt die Temperatur voraussichtlich auf 10.47ºC und in der Nacht auf 9.41ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind - die unsichtbaren Kräfte des Wetters

Zum Abschluss werfen wir einen Blick auf die feineren Details des heutigen Wetters. Der atmosphärische Druck wird bei 1029 hPa liegen, und die Luftfeuchtigkeit wird bei einem moderaten Prozentsatz von 61 liegen. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 6.51m/s aus Richtung 320º wehen. Bereiten Sie sich auf gelegentliche Böen von 6.88m/s vor. Die Wolkendecke beträgt 61% - es wird also genug Wolken geben, um den Himmel zu bedecken, aber die Regenwahrscheinlichkeit beträgt heute 0. So sieht der Winter auf Mallorca aus!