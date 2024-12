Herzlich willkommen bei Ihrem vertrauenswürdigen Wetterbericht für Cala Rajada, Mallorca. Wir haben heute einen meist bewölkten Tag vor uns, aber die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 0%, eine gute Nachricht für alle, die trockenes Wetter schätzen. Die Temperaturen befinden sich in einem angenehmen Bereich, trotz der bewölkten Bedingungen.

Temperaturen im Detail

Die Temperaturen in Cala Rajada sind heute recht mild, mit einem Mindestwert von 11,41ºC und einem Höchstwert von 13,63ºC. Der Tag beginnt mit frischen 12,58ºC am Morgen. Die Temperatur steigt leicht auf 13,26ºC während des Tages, bevor sie am Nachmittag leicht auf 12,35ºC absinkt. In den späten Abendstunden bereiten Sie sich auf kühle 11,41ºC vor.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlten Temperaturen für heute unterscheiden sich nur minimal von den tatsächlichen Temperaturen. Morgens werden Sie eine Temperatur von etwa 11,49ºC spüren, während der Tag mit gemütlichen 12,1ºC etwas wärmer wird. Am Nachmittag erwarten wir ein etwas kühleres Gefühl von rund 11,29ºC und in der kalten Nacht ein Gefühl von etwa 10,49ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Unter den weiteren atmosphärischen Bedingungen für heute haben wir einen Atmosphärendruck von 1029 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 56%. Hier in Cala Rajada haben wir auch eine leichte Brise mit einer Windgeschwindigkeit von 6,63 m/s und Windböen von bis zu 7,11 m/s in Richtung 108º zu verzeichnen. Abschließend bleibt zu sagen, dass trotz der 79%igen Wolkendecke kein Regen erwartet wird. Ganz im Gegenteil, das Wetter bleibt trocken, wenn auch etwas bewölkt, und präsentiert sich in einer klassischen Winterstimmung, die Cala Rajada in dieser Jahreszeit zu bieten hat. Seien Sie versichert, dass wir Sie über eventuelle Wetteränderungen auf dem Laufenden halten werden. Tun Sie also das, was Sie am besten können und genießen Sie Ihren Tag in Cala Rajada, Mallorca!